Падіння цін на нафту вдарило по Саудівській Аравії: стали відомі втрати

Саудівська Аравія почала скорочувати витрати бюджету на цей рік через падіння цін на нафту.

Про це заявив міністр фінансів Мухаммед аль-Джадаан, повідомляють місцеві ЗМІ.

Поки постраждали найменш значущі статті, які втратили фінансування на 50 мільярдів ріалів (13,32 мільярда доларів). У сукупності ця сума становить менш ніж п'ят відсотків бюджету.

Саудівська Аравія підраховує втрати planeta.press

Аль-Джадаан не виключив, що в разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу в усьому світі і нових проблем на нафтовому ринку статті витрат можуть переглянути додатково.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

Травневі ф'ючерси на Brent станом на 19 березня намагаються відновитися, після обвалу цін напередодні, проте зараз нафта торгується все ще нижче за позначку $27 за барель.

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