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19 березня • оновлено в 11:47
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Падіння цін на нафту вдарило по Саудівській Аравії: стали відомі втрати

5.4т
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Саудівська Аравія почала скорочувати витрати бюджету на цей рік через падіння цін на нафту.

Про це заявив міністр фінансів Мухаммед аль-Джадаан, повідомляють місцеві ЗМІ.

Поки постраждали найменш значущі статті, які втратили фінансування на 50 мільярдів ріалів (13,32 мільярда доларів). У сукупності ця сума становить менш ніж п'ят відсотків бюджету.

Саудівська Аравія підраховує втрати

Саудівська Аравія підраховує втрати

planeta.press

Аль-Джадаан не виключив, що в разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу в усьому світі і нових проблем на нафтовому ринку статті витрат можуть переглянути додатково.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • Травневі ф'ючерси на Brent станом на 19 березня намагаються відновитися, після обвалу цін напередодні, проте зараз нафта торгується все ще нижче за позначку $27 за барель.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Тег
нафта
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
А шо, у шейха нэма золотогу зопасу? Так к хох ликам обратитесь, те последние шравовары скынут,на благо арабии
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Развалится и аравия и рашка - надо нам быть готовым к этому - не только до урала земли нам надо принять, но и на юг спуститься -турецкие друзья будут не против !
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2 из 3 ответов | показать все
Sagan Oleg
Sagan Oleg
Minaev Alexey, у вас турецкие друзья?!ну,ну........
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Minaev Alexey, ты ошибся, турецкие хозяева помнят откуда они привозили себе рабов
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Зрада у бородатых побратымов!
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Економіка

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