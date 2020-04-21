Падіння цін на нафту: стали відомі причини обвалу

Падіння цін на нафту марки WTI, яке відбулося у понеділок, 20 квітня, увійде до підручників, оскільки саме в цей день одномоментно не співпали попит і пропозиція, а запасів у сховищах не вистачило для покриття різниці.

Про це написав у вівторок, 21 квітня, заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован.

Він уточнив, що в цілому ситуація у понеділок стосувалася не всієї нафти, а тільки сирої нафти WTI (West Texas Intermediate). Також в мінус пішли і котирування нафти на європейському спот-ринку, але не так катастрофічно для Urals і Brent.

За його словами, основною причиною падіння вартості – відсутність попиту на ринку у зв'язку карантинними заходами країн через спалах коронавірусу.

"Величезне перевищення пропозиції над попитом прямо зараз, нафту треба або переробляти (WTI crude oil - це сира нафта), або зберігати, чекаючи більшого попиту у майбутньому. За даними Міненерго США, добові обсяги переробки нафти знижуються вже другий тиждень поспіль, запаси нафти за минулий тиждень виросли на 19,25 млн барелів, перевершивши очікування експертів у півтора рази. А ми пам'ятаємо, що, якщо ви купили цей контракт, то нафту треба кудись закачувати, а закачувати нікуди – сховища нафти забиті. Зливати в океан теж не варіант", – написав Рашкова .

Він також додав, що додатковий негатив ринку додає той факт, що в танкерах, які борознять морські простори від Сінгапуру до Нью Йорка, також вже накопичилися рекордні 160 млн барелів сирої нафти (тобто замість логістичної функції танкери зараз використовуються як пересувні сховища, не особливо поспішають в порт призначення – їх просто ніде розвантажувати).

Нафта

"Цей день (понеділок, 20 квітня) став чорним для ринку нафти тому, що одномоментно не співпали попит і пропозиція, а обмеження в обсягах сховищ не змогли компенсувати цей розрив", - уточнив Рашкован.

Негативна ціна на ф'ючерс означала наступне: продавець ф'ючерсного контракту доплатить більше 30 доларів покупцеві контракту за те, що той купить у нього сиру нафту і потім її закачає в якісь свої законтрактовані сховища, підкреслив він.

Відзначимо, що ціни на нафту WTI з найближчій постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння.

Отметим, что цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись почти до $1,5 за баррель после падения.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, якоїсь миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.