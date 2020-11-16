Падіння економіки України та Польщі порівняли. Графік

В Україні реальний ВВП у третьому кварталі упав на 3,5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Водночас у Польщі цей показник становить 1,6%.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"За оперативними даними, реальний ВВП України в третьому кварталі 2020 року впав на 3,5% до третього кварталу 2019 року. У Польщі, яку хтось там збирається наздоганяти, за цей же період зниження склало лише 1,6%", – йдеться у повідомлені.

За даними Держстату, падіння ВВП України у другому кварталі дорівнювало 11,4%, а в першому – 1,3%. Щодо другого кварталу цього року, ВВП у третьому кварталі виріс (з урахуванням сезонного фактору) на 8,5%.

За даними статвідомства, зростання ВВП у четвертому кварталі 2019 року склало 1,5%, у третьому – 3,9%, у другому – 4,7% і в першому кварталі – 2,9%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Кабмін оприлюднив "Аудит української економіки", заявивши, що проведені перевірки виявили фінансові порушення і недоліки на загальну суму 625,1 млрд грн.

Зазначено, що за ВВП на душу населення Україна помітно відстає не тільки від таких країн, як Литва, Польща або Туреччина, але також і від Білорусі, займаючи позицію між Молдовою і Конго.