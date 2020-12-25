"Більше немає сил так жити!" Українським медикам набридло терпіти приниження, вони зібралися до Європи

В українських лікарнях катастрофічно не вистачає медиків. Анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи вимушені працювати на дві медустанови, а медсестри працюють за себе й за колегу, яка звільнилася. Люди виснажені й падають із ніг, а на свої зарплати не можуть навіть купити подарунок дітям до Нового року. Частина медиків уже виїхала до Європи, а інші – пишуть заяви про звільнення.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Працюють на дві лікарні та готові ризикувати здоров'ям

В Україні назріла реальна катастрофа з медичним персоналом. Лікарі та медсестри вважають за щастя працювати в COVID-відділеннях і хоча б отримувати 300% надбавки. І це незважаючи на ризики заразитися й навіть померти. Але вони дуже бояться, що з нового року й ці доплати уріжуть.

"Уявіть, що наші люди тепер на ці коронавірусні надбавки ремонтують собі квартири і відправляють дітей вчитися. Раніше вони не могли собі цього дозволити. Тому якщо з наступного року й це уріжуть, то я не уявляю, хто залишиться працювати", – розповідає OBOZREVATEL лікарка-інфекціоністка з Чернівців Ольга Кобевко.

Вона каже, що працює на дві лікарні – обласну і міську. "З настанням пандемії з'ясувалося, що в міській лікарні Чернівців немає інфекціоністів, тому нас просили попрацювати і там. До обіду я працюю в обласній, після – у міський", – розповідає Кобевко.

За її словами, через те, що лікарів не вистачає, доводиться перепрацьовувати. Наприклад, у лікаря-інфекціоніста 48 годин вихідних. Але залишити пацієнтів сам на сам із хворобою на дві доби неможливо. Тому доводиться у вільний час відвідувати відділення.

Щоб допомогти своїм нечисленним колегам впоратися з хворими, після зміни залишаються й медсестри.

"Я знаю людей, які вже виїхали до Польщі на заробітки. У мене в самої було дві таких пропозиції, але я поки не зважилася. У мене оклад 5051 грн. Я лікарка вищої категорії з досвідом роботи шість років. У мене два дипломи про вищу освіту. Але жити на такі гроші, виховувати дитину – дуже важко", – говорить Кобевко.

Польща переманює наших лікарів і медсестер великими зарплатами

На подарунок дитині грошей не вистачає

Медсестра з Полтавської обласної клінічної лікарні ім. Скліфасовського розповідає, що вже збирається виїжджати в Європу на роботу.

"За грудень нам дали по 2 тисячі гривень і сказали, щоб зарплату ми не чекали – отримаємо вже після свят. Не знаю, як дитині в очі дивитися, тому що не зможу купити їй подарунок під ялинку", – говорить OBOZREVATEL жінка (вона просила не називати її імені).

За словами медсестри, COVID-доплати їм не дають. Мало того, в їхній лікарні вимовляти слово "коронавірус" заборонено. А для захисту видають тільки одну маску й рукавички на день.

"Пацієнтам ставлять діагноз пневмонія. Жодного коронавірусу, щоб не дай бог нам нічого не доплачувати. А вже якщо ти підхопив вірус, то це не на роботі! У магазині, транспорті, родині – де завгодно, тільки не в лікарні, тут коронавірусу немає. У нас у реанімації лежить наша колега, вона вже на кисні. Але їй теж пишуть пневмонію, хоча ми всі знаємо, що це COVID-19. Дуже багато людей у реанімації вмирає, тих, що вижили, одиниці. Але всі мовчать, бо бояться залишитися й без такої роботи", – розповідає медсестра.

Медсестри буквально падають із ніг. Через брак медперсоналу вони змушені працювати на 1,5 ставки. Вдома жінки майже не бувають. "Я іноді прокидаюся вночі й бачу, що сплю в одязі. Просто як прийшла додому, прилягла на диван – і заснула", – розповідає жінка.

Замість чотирьох медсестер на зміні в реанімації працюють тільки три. Іноді допомагають студенти-медики.

"Днями в Німеччину виїхав хороший лікар разом із сім'єю. Я знаю, що мої колеги їдуть працювати в Польщу навіть не за фахом, тому що навіть на заводі там платять у кілька разів більше, ніж медикам в Україні. Я теж поїду, у мене більше немає сил ось так жити", – підбиває підсумок медсестра.

Медики падають із ніг від утоми

Медикам затримують навіть їхні мізерні зарплати

Ще одна медсестра з Рівненської області Вікторія вже написала заяву на звільнення, оскільки більше не може працювати в таких умовах.

"Нам не платять доплату за коронавірус, хоча всі ми працюємо з такими пацієнтами. А навіть нашу мізерну зарплату затримують на 2-4 місяці. Ми вже зверталися до мера, ходили на сесію міськради. І тільки через 2,5 місяця нам дали по 3400 грн, і на цьому все!" – розповідає OBOZREVATEL Вікторія.

За словами медсестри, дві її колеги вже виїхали на роботу до Чехії. Працюють там офіційно, правда, на оформлення документів пішов майже рік.

"Подруга в Чехії отримує 45 тисяч гривень. Інші вже працюють у Польщі в коронавірусних шпиталях, там на годину отримують 700 грн. Багато моїх колег бояться змін, але дивляться на досвід подруг і вже пакують валізи. Тут робити нам нічого", – каже жінка.

Медики виходили на протести, але їх так і не почули

Рівненська волонтерка Вікторія Шинкаренко каже, що така ситуація з медиками в Україні вже призводить до того, що вони масово виїжджають до Європи, особливо в Польщу, яка спростила працевлаштування українських медсестер і лікарів в їхній країні.

"Це буде, як зі студентами кілька років тому. Коли Польща вступила в Євросоюз, їхні студенти поїхали вчитися в європейські виші. Тоді Польща відкрила двері своїх вишів для українців. Так і з медиками буде. У мене знайома дитяча анестезіологиня, це взагалі рідкісний фах для нас. Так, вона розповідає, що їм 27 листопада видали тільки аванс за листопад. Їй довелося за садок платити за допомогою кредитної картки. Вона тепер взяла всю накопичену відпустку і вчить польську мову. Далі – поїде працювати до Польщі", – розповідає OBOZREVATEL Шинкаренко.

Також вона додає, що в лікарнях Рівного майже не залишилося санітарок – більшість звільнилася через коронавірус. Оскільки це жінки похилого віку, то вони не захотіли ризикувати за 3-4 тисячі. Тепер два поверхи в лікарні прибирають дві санітарки.

Медикам затримують навіть їхні мізерні зарплати 24 Канал

Медиків не вистачає, а їх ще й викидають на вулиці

У Кропивницького на Кіровоградщині ситуація з медиками теж погана. Мер міста вже оголосив, що їм не вистачає з десяток інфекціоністів, реаніматологів і терапевтів.

"Мер готовий виділяти для лікарів квартири зі спеціального фонду, щоб люди прийшли працювати", – розповідає OBOZREVATEL волонтерка Інна Ковпак.

За її словами, бракує медсестер. Вони змушені працювати на півтори ставки, проте все одно це маленькі гроші, а люди виснажені. "Багато звільнилося через коронавірус, ті, хто перехворів, теж ідуть. Лікарів і раніше не вистачало, а зараз просто катастрофа. Незрозуміла ситуація і з виплатами для сімей померлих лікарів. У нас помер один лікар, то йому не робили тест. І тепер сім'я не може розраховувати на матеріальну допомогу", – говорить Ковпак.

Медсестра лікарні №4 із Сум Юлія Вітовська розповідає, що в їхній лікарні відбулися скорочення. "Нам казали, що це оптимізація, щоб нібито більше платити медикам, які залишилися. Звичайно, на наших зарплатах це ніяк не позначилося. А штат просіяли чудово. У нас при лікарні є дві поліклініки. Так ось в одній із них медиків терапевтичного відділення звільнити не змогли – побоялися. А тепер їм не дають працювати. Люди сидять по домівках і отримують 1,5 тисячі гривень, а до роботи їх не долучають", – розповідає OBOZREVATEL Вітовська.

У цій лікарні також немає анестезіолога, на час епідемії довелося укладати контракт із фахівцем з іншої медустанови. Також людям урізають доплати, а медсестрам доводиться працювати за себе і за звільнених колег: людей мало, а роботу ніхто не скасовував.

"У нас уже кілька людей поїхали в Польщу. Спочатку вони боялися. Їхали, взявши відпустку за свій кошт. А тепер уже все, повністю звільнилися. Вони там працюють не за фахом, але це краще, ніж тут у лікарні на мізерні зарплати", – каже Вітовська.

У лікарнях не вистачає анестезіологів, реаніматологів, терапевтів

Однак, незважаючи на таку ситуацію з медиками, в уряді так і не почули прохання людей про підвищення зарплат. Звичайно, не всі й не відразу зважаться виїхати за кордон. Але за такої тенденції через рік точно доведеться закривати деякі лікарні – бо просто не буде кому лікувати пацієнтів.

А українцям доведеться шикуватися в довгі черги для того, щоб потрапити на прийом хоч до якогось фахівця. Зате тепер, беручи до уваги вакансії, активно розвиваються приватні клініки, які набирають до себе на роботу і лікарів, і медсестер. Тільки їхні розцінки не по кишені багатьом українцям.