Пачка цигарок в Україні подорожчає до 90-100 грн: чому і коли

Вже через кілька років цигарки в Україні будуть продавати за європейськими цінами. Таке зобов'язання прописано в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. У результаті поступово середня вартість пачки цигарок зросте до 90-100 грн. Акцизи будуть піднімати поступово - до 2024 року. За 2018 рік їх піднімуть на 29,7%, а курці додатково заплатять до бюджету майже 12 млрд грн.

"Обозреватель" розібрався, як подорожчає тютюн в Україні і як це відобразиться на бюджеті.

Курцям в Україні доведеться заплатити більше

В Україні близько 7 млн ​​курців, про це свідчать дані опитування GATS. При цьому кожен витрачає у середньому 460 грн на цигарки в місяць. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди взяти під контроль ситуацію з числом громадян зі "шкідливою звичкою". Тютюн не тільки скорочується очікувану тривалість життя, а й завдає шкоди навколишньому середовищу: в цигарках знаходиться понад 7 тис. токсичних речовин. Один із важелів впливу влади на число курців - підвищення акцизів на тютюн. З одного боку, це скорочує споживання, а з іншого - поповнює бюджет країни.

Наразі в Україні середня вартість пачки коливається у межах 25-27 грн, тоді як в сусідній Польщі - 103 грн, а в Великобританії і зовсім більше 376 грн. Правда, така різниця в цінах протримається ще кілька років. Поступово акцизи на тютюнові вироби будуть підвищувати хоча б до рівня мінімальних в ЄС. В результаті розмір акцизу збільшиться з 20 євро (станом на кінець минулого року) до 90 євро за тисячу цигарок.

Цього року очікується подорожчання в межах 4-5 грн, згідно з підрахунками "Обозревателя". У той же час в Українському центрі контролю над тютюном озвучили прогноз, згідно з яким ціни виростуть на 6 грн в 2018-му. Точно спрогнозувати, як будуть змінюватися ціни, складно, враховуючи, що на вартість пачки вливає не лише акциз. Однак, якщо взяти до уваги, що різких курсових стрибків не буде, то пачка через сім років буде продаватися вже по 90-100 грн.

До слова, дорогі сигарети додатково оподатковуються адвалорних (встановлюється у відсотках від виробленого товару) акцизом. На даний момент це 12%, в той же час в країнах ЄС мінімальна ставка адвалорного акцизу становить більше 21%.

Варто зазначити, що на вартість цигарок також впливають ціни на сировину, заробітна плата співробітників, курс гривні, витрати на комунальні послуги і т.д.

Що отримає бюджет

У законопроекті, яким вносилися зміни до Податкового кодексу і підвищувалися акцизи, сказано, що "дорогі" цигарки дозволять тільки в цьому році додатково зібрати з курців 11,7 млрд грн. При цьому варто враховувати, що з кожним роком кількість проданих пачок буде знижуватися, а надходження до бюджету через зростання цін - збільшуватися. "Акцизний податок на тютюнові вироби стане основною статтею додаткового доходу в бюджеті 2018 року", - заявили в прес-службі ДФС.

Загальні надходження від підвищення акцизів на цигарки поступово збільшаться майже на 30 млрд грн і досягнуть позначки в 100 млрд грн. Паралельно знизяться обсяги продажів. У Всесвітньому банку заявляють, що вже до 2020-го надходження від акцизів на тютюнові вироби можуть скласти 2,5% ВВП.

Підвищення акцизів підтримують і в українському Міністерстві охорони здоров`я. Так, у відомстві презентували статистику, яка показує залежність акцизної ставки і кількості захворювань, смертей від пожеж. І чим більше доведеться платити українцям зі шкідливою звичкою, тим менше в Україні буде курців.