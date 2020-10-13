Озвучено зарплату Кличка без надбавок і премій

Зарплата мера Києва Віталія Кличка за вересень склала 47,3 тис. гривень.

Відповідна сума складається з 45,3 тис. гривень посадового окладу та 2 тис. гривень відпускних. Про це йдеться у відповіді апарату Київської міської державної адміністрації на запит "Українських новин".

Таким чином, надбавок і премій у вересні Кличко не отримував.

Одночасно з цим заступники мера Києва заробили в минулому місяці від 22 тис. до 45,2 тис. гривень.

Зарплата заступників голови КМДА Олександра Густелєва склала 28,9 тис. гривень, Валентина Мондрієвського – 21,9 тис. гривень, В'ячеслава Непопа – 39,7 тис. гривень, Петра Пантелєєва – 45,2 тис. гривень, Олександра Харченка – 30,3 тис. гривень, Марини Хонди – 44,4 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення посадового окладу мера Києва Віталія Кличка, який також є головою Київської міської державної адміністрації.