Оцінки АМКУ у справі Бурштинського енергоострова поверхові й популістські – CEO D.Trading

Зроблені Антимонопольним комітетом (АМКУ) висновки у справі функціонування енергоострова Бурштинської ТЕС поверхові й мають замовний характер.

Таку оцінку діям комітету дав генеральний директор компанії D.Trading Віталій Бутенко, яку АМК звинуватив у зловживаннях.

"У питаннях функціонування ринку електроенергії України АМКУ бракує технічного та професійного розуміння цих ринків. Оцінки, які зробив АМКУ, були дуже поверхневими, суперечливими та більше нагадували політичне ток-шоу, ніж глибоке ринкове дослідження й аналіз", – написав Бутенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, спілкування із представниками комітету підтвердило слабкий рівень розуміння процесів в енергетичній галузі і брак базових знань ринку.

"На жаль, рішення АМКУ не має нічого спільного з європейськими практиками дослідження ринків. Було зрозуміло, що АМКУ навіть не намагався їх використовувати. Чому? Питання до них", – додав Бутенко.

За його словами, схожим чином роботу АМКУ оцінюють і міжнародні інвестори.

"Такі висновки не є суб’єктивними. Їх можна почути й від міжнародних інвесторів, які або вже судяться з АМКУ, зокрема, у міжнародних судах, або відмовилися від ідеї заходити на український ринок через надмірну зарегульованість і непрогнозованість", – підсумував Бутенко.

Нагадаємо, що 15 грудня Антимонопольний комітет вирішив стягнути з компаній групи ДТЕК 275 млн грн, звинувативши їх начебто у зловживаннях в енергоострові Бурштинської ТЕС. У компанії назвали рішення упередженим і необґрунтованим й заявили про намір оскаржити його в суді.