"Отримує безкоштовно!" Тука пригрозив жорсткими санкціями заводу в Придністров'ї

Україна ініціює нові санкції проти "Молдавського металургійного заводу", оскільки він через безкоштовну електрику веде не конкурентну діяльність.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Він зазначив, що санкції вже вводили в березні 2018 року, але потім їх зняли.

"Наше міністерство ініціює повторне введення санкцій проти Молдавського металургійного заводу. Ці санкції були введені в травні 2018 року, але, з незрозумілих причин, були скасовані вже в березні 2019", - написав Тука.

Заступник голови МінТОТ зазначив, що цей комбінат розташований на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки в місті Рибниця.

"Згідно з домовленостями, які були досягнуті в результаті "прямих переговорів" (Медведчук, ау!) між Кишиневом і Тірасполі, цей комбінат, який працює по електрометалургійній технології, отримує електроенергію безкоштовно! Що і призводить до нечесних конкурентних переваг на ринку", - підкреслив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 липня Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного палива і скрапленого газу.

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