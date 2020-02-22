Перепис населення для чого робили? Чи не для отримання бази даних операторів мобільного зв'язку? Монобанк може бути задоволений Дубілетом.

Поки Діма розповідає довірливим лохам, як він за допомогою Держстату та коефіцієнта 0.888 порахував чисельність населення в Україні, Монобанк отримав все, що хотів. Зараз Дімон обіцяє порахувати поголів'я на окупованих територіях за допомогою супутника.

Я ніяк не перестаю дивуватися тому, як один пройдисвіт може морочити голову "мудрому народу" в обличчі його інтелектуальної частини – представників ЗМІ, які обожнюють цього діяча. Невже ми так низько впали, що не можемо побачити те, що просто очевидно: перед нами пройдисвіт!

А з приводу того, буде чи не буде Дубілет мільярдером, то голосування не буде потрібно. Від слова зовсім. Діма завжди працював за ідею. А ідеї – вони такі! Дорогого коштують.

Дмитро Дубілет Фокус

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