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3 січня • оновлено в 18:23
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Отримав 5 млн грн від "Кварталу": оприлюднена свіжа декларація Зеленського

1.3т
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Президент України Володимир Зеленський у 2019 році отримав близько 5 млн грн прибутку від діяльності студії "Квартал 95".

Про це свідчать дані в його декларації про доходи, які глава держави вніс у п'ятницю, 3 січня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зеленський зазначив, що 27 грудня 2019 отримав два платежі від "Кварталу 95": 4 мільйони 880 000 гривен роялті та 104 000 гривень компенсації за користування торговою маркою.

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Декларація Зеленського

Декларація Зеленського

Скріншот

Примітно, що за попередніми деклараціями Зеленського, в 2017 році він отримав лише 5000 гривень роялті від "Кварталу 95", а в 2018 – 4000 гривень.

Що таке роялті

Роялті – це платежі за користування, які "ліцензіат" (одержувач ліцензії, патенти) платить продавцю ліцензії, патенту) за користування активами.

Простими словами, "роялті" – це винагорода, яку отримує автор за використання його творів.

Зеленський отримав 5 млн грн від "Кварталу": декларація

Зеленський отримав 5 млн грн від "Кварталу": декларація

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку президентського терміну Зеленський погодився отримувати тільки основну зарплату як глава держави, проте від роялті відмовлятися не став.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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