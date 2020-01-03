Отримав 5 млн грн від "Кварталу": оприлюднена свіжа декларація Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у 2019 році отримав близько 5 млн грн прибутку від діяльності студії "Квартал 95".

Про це свідчать дані в його декларації про доходи, які глава держави вніс у п'ятницю, 3 січня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зеленський зазначив, що 27 грудня 2019 отримав два платежі від "Кварталу 95": 4 мільйони 880 000 гривен роялті та 104 000 гривень компенсації за користування торговою маркою.

Декларація Зеленського Скріншот

Примітно, що за попередніми деклараціями Зеленського, в 2017 році він отримав лише 5000 гривень роялті від "Кварталу 95", а в 2018 – 4000 гривень.

Що таке роялті

Роялті – це платежі за користування, які "ліцензіат" (одержувач ліцензії, патенти) платить продавцю ліцензії, патенту) за користування активами.

Простими словами, "роялті" – це винагорода, яку отримує автор за використання його творів.

Зеленський отримав 5 млн грн від "Кварталу": декларація

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку президентського терміну Зеленський погодився отримувати тільки основну зарплату як глава держави, проте від роялті відмовлятися не став.

Раніше журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні повідомили про наявність у Зеленського активів, пов'язаних із кіновиробництвом на території країни-агресора.

Зеленський же у коментарі журналістам заявив, що інформація про роботу його підприємств у Росії — це неправда. "Я з ними не працюю. Успіхів вам", — сказав він.

Пізніше з'ясувалося, що Зеленський отримує кошти з Росії тільки у вигляді роялті (ліцензійної винагороди за використання авторських прав).

24 січня Зеленський заявив, що виходить зі складу акціонерів кіпрської компанії Green Family LTD, що володіє компанією "Грін Філмс", яка знімає фільми на території Росії.

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