Отримав $300 млн: Порошенко розповів, чому продав "Кузню на Рибальському" так пізно

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що продав завод "Кузня на Рибальському" лише у 2018 році, тому що на нього не було покупців.

Водночас перемовини щодо купівлі тривали дуже коротко, повідомив він в інтерв’ю "Українській правді".

"І я не брав у них участі. Це робила керуюча компанія, якій я передав відповідне доручення", – наголосив п’ятий президент України.

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Зокрема у листопаді 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала "Кузню на Рибальському". За попередніми даними, Тігіпко заплатив за завод до 300 мільйонів доларів.

У той же час Порошенко відмовився коментувати ціну продажу підприємства.

"Я не коментую ціну. Але я вам гарантую, що він був проданий за ринковою ціною і, як мені повідомили оцінні дії міжнародної аудиторської компанії, вона це підтвердила", – підсумуав він.

Петро Порошенко відмовився коментувати ціну продажу підприємства

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня 2018 року Антимонопольний комітет надав дозвіл Тігіпку на придбання понад 50% акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Раніше група "ТАС" підтвердила інформацію про досягнення попередньої домовленості про купівлю.

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