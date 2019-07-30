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Отримав $300 млн: Порошенко розповів, чому продав "Кузню на Рибальському" так пізно

2.7т Читати матеріал російською

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що продав завод "Кузня на Рибальському" лише у 2018 році, тому що на нього не було покупців.

Водночас перемовини щодо купівлі тривали дуже коротко, повідомив він в інтерв’ю "Українській правді".

"І я не брав у них участі. Це робила керуюча компанія, якій я передав відповідне доручення", – наголосив п’ятий президент України.

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Зокрема у листопаді 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала "Кузню на Рибальському". За попередніми даними, Тігіпко заплатив за завод до 300 мільйонів доларів.

У той же час Порошенко відмовився коментувати ціну продажу підприємства.

"Я не коментую ціну. Але я вам гарантую, що він був проданий за ринковою ціною і, як мені повідомили оцінні дії міжнародної аудиторської компанії, вона це підтвердила", – підсумуав він.

Петро Порошенко відмовився коментувати ціну продажу підприємства

Петро Порошенко відмовився коментувати ціну продажу підприємства

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня 2018 року Антимонопольний комітет надав дозвіл Тігіпку на придбання понад 50% акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Раніше група "ТАС" підтвердила інформацію про досягнення попередньої домовленості про купівлю.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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