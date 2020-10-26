Організатор "опитування Зеленського" отримав мільйони з бюджету: хто стоїть за компанією

Obozrevatel
Obozrevatel
Економіка
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  • 25 жовтня паралельно з виборами проводилося опитування, ініційоване президентом

  • Як виявилося, його організувала компанія "Зе медіа"

  • Вона існує на ринку 13 років, але активізувалася тільки після приходу Зеленського до влади

Опитування було ініційовано президентом Володимиром Зеленським

Компанія "Зе медіа", яка 25 жовтня проводила опитування президента Володимира Зеленського, існує понад 13 років, але почала проявляти активність після приходу до влади колишнього лідера "95 кварталу".

Про це стало відомо OBOZREVATEL. За даними з реєстрів, за компанією не значилося жодної виручки аж до 2014-2015 років. Тоді компанія отримала менше ніж 100 тисяч гривень.

Що відомо про "Зе медіа"

Після цього "Зе медіа" кілька років не отримувала доходів. У 2019 році (коли Зеленський прийшов до влади) компанія отримала близько 20 млн грн загальної виручки, 460 тис. грн – із бюджету. А вже у 2020-му її виручка зросла до 2 млн грн, які вона отримала з бюджету.

"Зе медіа" отримала великий тендер у 2020 році

Тоді "Зе медіа" виграла тендер на рекламні та інформаційні послуги для державного підприємства "Центр захисту інформаційного простору України".

Керівником "Зе медіа" вказано Володимира Татаренка. Крім зазначеного підприємства, за ним більше не значиться жодних компаній. Сам Татаренко зареєстрований у Маріуполі Донецької області.

Директором компанії вказано Володимира Татаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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