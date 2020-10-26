Організатор "опитування Зеленського" отримав мільйони з бюджету: хто стоїть за компанією
25 жовтня паралельно з виборами проводилося опитування, ініційоване президентом
Як виявилося, його організувала компанія "Зе медіа"
Вона існує на ринку 13 років, але активізувалася тільки після приходу Зеленського до влади
Компанія "Зе медіа", яка 25 жовтня проводила опитування президента Володимира Зеленського, існує понад 13 років, але почала проявляти активність після приходу до влади колишнього лідера "95 кварталу".
Про це стало відомо OBOZREVATEL. За даними з реєстрів, за компанією не значилося жодної виручки аж до 2014-2015 років. Тоді компанія отримала менше ніж 100 тисяч гривень.
Після цього "Зе медіа" кілька років не отримувала доходів. У 2019 році (коли Зеленський прийшов до влади) компанія отримала близько 20 млн грн загальної виручки, 460 тис. грн – із бюджету. А вже у 2020-му її виручка зросла до 2 млн грн, які вона отримала з бюджету.
Тоді "Зе медіа" виграла тендер на рекламні та інформаційні послуги для державного підприємства "Центр захисту інформаційного простору України".
Керівником "Зе медіа" вказано Володимира Татаренка. Крім зазначеного підприємства, за ним більше не значиться жодних компаній. Сам Татаренко зареєстрований у Маріуполі Донецької області.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Всеукраїнське опитування, яке в день місцевих виборів, 25 жовтня, ініціював Зеленський, викликало низку скандалів.
Зокрема, українці масово відмовлялися брати у ньому участь, а деякі, навпаки, змогли проголосувати кілька разів.
Наприклад, у Хмельницькому координатор "Громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль узяти участь в опитуванні президента.
Утім, організатори опитування "5 запитань від президента" назвали ситуацію у Хмельницькому підготовленою провокацією.
А в Комітеті виборців України зазначили, що опитування призвело до низки конфліктів і окремих порушень виборчого законодавства в день голосування.
В опитуванні "5 запитань від президента", яке проводила компанія "Зе Медіа", взяли участь близько 5 млн українців.