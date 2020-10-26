Організатор "опитування Зеленського" отримав мільйони з бюджету: хто стоїть за компанією

Компанія "Зе медіа", яка 25 жовтня проводила опитування президента Володимира Зеленського, існує понад 13 років, але почала проявляти активність після приходу до влади колишнього лідера "95 кварталу".

Про це стало відомо OBOZREVATEL. За даними з реєстрів, за компанією не значилося жодної виручки аж до 2014-2015 років. Тоді компанія отримала менше ніж 100 тисяч гривень.

Після цього "Зе медіа" кілька років не отримувала доходів. У 2019 році (коли Зеленський прийшов до влади) компанія отримала близько 20 млн грн загальної виручки, 460 тис. грн – із бюджету. А вже у 2020-му її виручка зросла до 2 млн грн, які вона отримала з бюджету.

Тоді "Зе медіа" виграла тендер на рекламні та інформаційні послуги для державного підприємства "Центр захисту інформаційного простору України".

Керівником "Зе медіа" вказано Володимира Татаренка. Крім зазначеного підприємства, за ним більше не значиться жодних компаній. Сам Татаренко зареєстрований у Маріуполі Донецької області.

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