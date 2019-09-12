Остання в Європі: Україна опустилася в рейтингу економічних свобод

Україна опинилася на 135 місці (з 162 можливих) в рейтингу країн за рівнем економічної свободи.

Про це свідчить звіт, складений експертами Fraser Institute. Таким чином наша країна посіла останню позицію серед європейських держав.

Україна набрала 5,96 бала і опинилася в рейтингу між Кот-д'Івуаром і Малі.

Україна опустилася в рейтингу економічних свобод golos.ua

Найбільш економічно вільними виявилися Гонконг (8,91 бали), Сінгапур (8,71 бала) і Нова Зеландія (8,5 бала). Сусіди України потрапили в першу сотню: Польща в рейтингу опинилася п'ятдесят дев'ятою, Росія – вісімдесят п'ятою, Білорусь – дев'яносто дев'ятою, а Грузія – дванадцятою.

"В Україні незначне поліпшення спостерігається в таких показниках, як розмір уряду, надійність грошей і свобода міжнародної торгівлі, тоді як правова система і регулювання пішли на спад", – відзначили експерти.

Примітно, що в 2018 році Україна була на 134 місці і так само останньою з країн Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна увійшла в топ-10 країн світу за обсягами сміття на кожного її жителя.

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