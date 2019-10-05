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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Останній союзник України влаштував несподівану підлість з "газопроводом Путіна"

226.9т Читати матеріал російською

Через відмову Данії на прокладку труб "Північного потоку-2" в своїх водах будівництво російського газопроводу обійдеться "Газпрому" і його партнерам "в сотні мільйонів доларів".

Про це голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков сказав під час енергетичної конференції в Москві, передає Reuters. Він також визнав, що компанія все ще сподівається на зміну Данією свого рішення, яким вона заборонила прокладання трубопроводу через свою територію.

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Подібні висловлювання Зубкова є першим зізнанням "Газпрому" в тому, що будівництво "Північного потоку – 2" в обхід Данії призведе до значних фінансових витрат.

Останній союзник України влаштував підлість з "газопроводом Путіна"

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2 Газпром
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Rembo Dgon
Rembo Dgon
Дания уже дала добро на строительство СП 2. Хто ж отважится от возможности заработать ничего не делая
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1
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Любые задержки со строительством газовой кишки от тыблей до дойчей - уже хорошо, уже славно.
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5
5
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЗНОВУ ЗРАДА??? :-))) "Горькие головушки у краинских мужиков!" (с) :-))))
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3
3
Букет Красивый
Букет Красивый
Иванович Юрий, кугут вонючий это ты, однако
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1
0
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Трубицын Александр, привет, кугут вонючий, ты из комы вышел?
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0
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