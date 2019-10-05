Останній союзник України влаштував несподівану підлість з "газопроводом Путіна"

Через відмову Данії на прокладку труб "Північного потоку-2" в своїх водах будівництво російського газопроводу обійдеться "Газпрому" і його партнерам "в сотні мільйонів доларів".

Про це голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков сказав під час енергетичної конференції в Москві, передає Reuters. Він також визнав, що компанія все ще сподівається на зміну Данією свого рішення, яким вона заборонила прокладання трубопроводу через свою територію.

Подібні висловлювання Зубкова є першим зізнанням "Газпрому" в тому, що будівництво "Північного потоку – 2" в обхід Данії призведе до значних фінансових витрат.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні прийняв законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проект посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проект, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проект зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.

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