"Останній шанс": стало відомо, що допоможе Україні зруйнувати "Північний потік-2"

Для України єдиною надією зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік-2" залишається загроза введення санкцій із боку США.

Як ідеться у матеріалі "Європейської правди", боротьба з "Північним потоком-2" вийшла на завершальну стадію, а зусилля України, Польщі, країн Балтії щодо його зупинки поки виявилися марними.

"Єврокомісар Гюнтер Еттінгер, який раніше відповідав у Єврокомісії за енергетику, висловився у тому сенсі, що будівництво вже не зупинити. Представники Росії запевняють, що будівництво йде за графіком і газ по цій трубі надійде в Німеччину вже у 2020 році. Єдина країна на маршруті, яка поки пручається – це Данія, але її територіальні води "Північний потік-2" обійде з мінімальними втратами", – йдеться у статті.

Зазначається, що Німеччина зайняла рішучу позицію щодо будівництва газопроводу і жодні політичні або технічні аргументи щодо помилковості такої позиції не діють.

"Північний потік-2"

"У цих умовах фактично єдиною надією залишається загроза введення санкцій із боку США, проте існують цілком вагомі контраргументи подібного кроку. Серед них – надзвичайна чутливість німецького суспільства до беззастережного тиску з боку США після обрання Трампа президентом із багатьох питань, починаючи від торгівлі і закінчуючи витратами на оборону в рамках НАТО", – пояснюється у матеріалі.

Водночас, як підкреслює видання, у Берліні вважають європейську політику Трампа провальною, і тому навіть розумні аргументи на користь жорсткої позиції щодо Росії взагалі і "Північного потоку-2" зокрема не сприймаються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект "Північний потік-2" передбачає прокладання двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів у рік – від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі цього не зробила. 25 липня у Німеччині почали прокладати перші труби в рамках будівництва трубопроводу.

Європарламент рішуче засудив будівництво газопроводу "Північний потік-2". Європейські чиновники зазначили, що Україна відіграє вирішальну роль в енергетичній мережі ЄС, тому вони закликали припинити реалізацію російського проекту.

Посол США в Німеччині Річард Гренель попередив німецькі компанії про санкції Вашингтона через підтримку "Північного потоку-2".

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