Останній раз: Гончарук оголосив радикальне рішення щодо бюджету України

Український уряд надалі не буде планувати бюджет на кожен рік.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після того, як в Раду внесли проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

За словами прем'єра, 2019 рік стане останнім, коли відбувається щорічне планування бюджету.

"Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року - треба планувати це на середньо- і довгостроковий період. В цьому році ми останній раз приймаємо бюджет на один рік. Надалі прийняттю бюджету буде передувати прийняття повноцінної 3-річної декларації", - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук unian.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук розповів, що проект бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

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