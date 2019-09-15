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15 вересня • оновлено в 20:06
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Останній раз: Гончарук оголосив радикальне рішення щодо бюджету України

3.4т Читати матеріал російською

Український уряд надалі не буде планувати бюджет на кожен рік.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після того, як в Раду внесли проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

За словами прем'єра, 2019 рік стане останнім, коли відбувається щорічне планування бюджету.

"Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року - треба планувати це на середньо- і довгостроковий період. В цьому році ми останній раз приймаємо бюджет на один рік. Надалі прийняттю бюджету буде передувати прийняття повноцінної 3-річної декларації", - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

unian.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук розповів, що проект бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

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Тема
Держбюджет-2020
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Северг Олег
Северг Олег
Во ! Советские пятилетки в ход пошли... молодцы чё..
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Он Алекс
Он Алекс
Северг Олег, че че, к..у тебе в о....ко .. ахахахаха, немытое ты пригожинское чмо .. )))
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Он Алекс
Он Алекс
Северг Олег, ты что то против ссср имеешь?смотри аккуратней немытое.. можешь от комуняк рф двойную бутылку получить, в то место, ну ты знаешь и тебе не привыкать
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