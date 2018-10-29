Особняк за 27 млн: на Київщині голову сільради викрили у корупції

Голова сільради Зазим'я Броварського району Київської області Людмила Спичак побудувала розкішний особняк, приблизною вартістю 27 млн грн. Чиновниця з 1994 року обіймає посаду, при цьому її офіційна зарплата становить приблизно 19 тис. грн на місяць.

Як повідомляють журналісти "Стоп корупції", Спичак у своїй декларації за 2017 рік вказала середню заробітну плату в розмірі 19,1 тис. грн. При цьому у власності Спичак перебуває земельна ділянка площею 2 га — на території розташовані три житлових будинки, один з яких добудовується, тенісний корт і басейн.

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Зазначається, що загальна площа земельних ділянок, зазначених у декларації — 1,2108 га. Решта території — 0,470 га не задекларована.

Людмила Спичак скріншот

"На сьогодні те, що я бачу: є незавершене будівництво, тобто незакінчені оздоблювальні внутрішні роботи, вартість цієї ділянки близько $900 — $950 тис., це вже з урахуванням того, що близькість до Києва, на березі річки, і вже майже готові під'їзні шляхи", — оцінив маєток експерт ринку нерухомості Володимир Романов.

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Журналісти прийшли на територію маєтку і протягом 15 хвилин стукали у ворота, але їм ніхто не відповів, жодної реакції також не було. Тому вони причепили до воріт наклейки "СтопКора" і залишили листа, в якому нагадали, що ст. 368-2 КК "Незаконне збагачення" передбачає кримінальну відповідальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 19 жовтня на хабарі у 560 тис. гривень затримали заступника директора "Льодового стадіону". Він нібито вимагав гроші у представника ОСББ — за можливість підключення електрокабелю з житлового будинку до стадіону.