Послаблення карантину в Україні: стало відомо, хто першим запуститься

В Україні вже з 11 травня можуть зняти обмеження, введені через карантин, з оптової та роздрібної торгівлі.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час передачі "Право на владу" на каналі "1+1".

Карантин в Україні

"Ми повинні готуватися до виходу з карантину та приводити свої об'єкти, які відкриватимуться найближчим часом на першому етапі. Ми готуємося, наприклад, до 11 травня, де буде завершено карантин, але це буде не так, щоб усі вийшли. Звісно, парки повинні бути відкриті, перукарні, можливо, запрацюють, оптова й роздрібна торгівля буде повністю відкрита. Але за певних умов, ми повинні готуватися й жити в нових обставинах", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні з 11 травня відкриють магазини, які продають непродовольчі товари, і дозволять бізнесу надавати послуги.

Пандемія коронавірусу та запроваджений внаслідок неї карантин сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав і ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.