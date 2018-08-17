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Уже восени: в Україні подорожчають два популярних продукти

4.6тЧитати новину російською

В Україні з осені почнуть дорожчати молоко і масло. Вже у грудні ціни на ці два товари зростуть на 8% у порівнянні з нинішніми.

Як повідомив ГолосUA генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, це пояснюється тим, що відкриється зовнішній ринок збуту для великих обсягів.

"Ціни на молочку восени однозначно будуть вищими, ніж зараз. Тим не менш, їхнє підвищення буде незначним. Зараз молочні продукти ростуть досить повільно в порівнянні з попередніми роками (2016-2017. - Ред.), коли вони дуже сильно підскочили вгору. Зараз я б сказав, що молоко є лідером з подорожчання. Швидше за все, до кінця року так воно і буде ", - заявив експерт.

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За його словами, в серпні підвищення буде незначним - плюс-мінус 10-15 копійок, а з вересня вже почнеться подорожчання.

Експерт пояснив, що у червні вершкове масло впало в ціні через зменшення експорту і внутрішнього попиту. Тому якщо у вересні вдасться відкрити зовнішній ринок для України у великих обсягах, то ціна на продукт піде вгору на 8%. Він зазначив, що інші молочні продукти (твердий та м'який сири) подорожчають на 5-6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 2017 рік індекс кошика з молочними продуктами в Україні зріс на 17%.

Особа
Олексій Дорошенко
Місце
Україна
Об'єкти
молокоподорожчання
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
мамло нормальное и щас не кисло стоит..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Опять Путин нерабам цены поднимает! Но нерабы всё стерпят, они же НЕРАБЫ!!!
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