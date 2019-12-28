"Ощадбанк" відмовиться від 100% гарантії на депозити: як це буде

Державний "Ощадбанк" із 1 липня 2020 року перестане давати 100% гарантію повернення за депозитами своїм вкладникам у разі банкрутства.

Таким чином, гарантії обмежаться сумою у 200 тисяч гривень. Про це розповіла перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю "Мінфіну".

За її словами, урядовий законопроєкт №2571 пропонує приєднати державний банк до системи Фонду гарантування вкладів фізосіб. Це позбавить його вкладників гарантії 100% повернення вкладів, що діє зараз.

"Всі депозити, які розміщені до 1 липня, гарантуватимуться у повному обсязі до закінчення терміну договору, після цієї дати – у розмірі гарантованої суми", – зазначила Рожкова.

Заступник глави Національного банку назвала цю ініціативу правильним заходом.

"З точки зору Нацбанку, такі зміни – питання конкурентності середовища. Адже внески до ФГВФО – це додаткові витрати банків на депозити. І, зрозуміло, що вони їх враховують під час розрахунку реальної ставки", – резюмувала Рожкова.

Державний "Ощадбанк" із 1 липня 2020 року перестане давати 100% гарантію повернення за депозитами своїм вкладникам у разі банкрутства

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора іще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше негараздів – у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації.

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