"Ощадбанк" придумав, як забрати у Росії гроші за Крим

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду щодо спору між Ощадбанком і Росією може бути примусово виконано в 154 іноземних державах.

Згідно з міжнародним правом існує чимало різних механізмів приведення у виконання рішень міжнародних судових установ, йдеться у відповіді прес-служби банку на запит ЕП.

Зокрема, примусове виконання можливе за рахунок державної власності Росії.

"За загальним правилом, майно, що належить державі, захищене спеціальним імунітетом і в результаті такого імунітету на майно не може бути звернено стягнення. Водночас, якщо державна власність використовується у комерційних цілях, імунітет такій власності не надається", – відзначили в Ощадбанку.

Таким чином, виконання рішення суду можливо лише за рахунок майна, яке є державною власністю РФ, але при цьому використовується у комерційних цілях.

Примусове стягнення можливо також через "заміну кредитора".

"У тих відносинах з іноземними контрагентами, де Росія виступає кредитором, Ощадбанк може просити суд замінити РФ на себе, і вимагати від контрагентів сплати боргу саме банку", – відзначили в прес-службі фінустанови.

Третій варіант стягнення – за рахунок власності державних підприємств.

"Альтернативним варіантом є звернення стягнення на майно державних підприємств, яке перебуває на території третіх держав шляхом застосування доктрини alter ego, тобто державна компанія прирівнюється до самої країни. Реалізація такого підходу можлива в Великобританії, США, Канаді, Франції, Швеції та ряді інших країн", – резюмували в Ощадбанку.

Керівництво банку розглядає три шляхи примусового стягнення коштів "Фінансовий клуб"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Пріватофіс", "Пріватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим, Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив екс-голові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно в Криму.

26 листопада Ощадбанк виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення прийняв Арбітражний суд в Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів в Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

При цьому перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

Також Гаазький арбітраж прийняв позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в Криму.

Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. Водночас НАК вимагав у Росії компенсації в розмірі 5 млрд доларів.

У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд даного спору. В Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідні заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.

Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу і нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

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