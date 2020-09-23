Новим главою Ощадбанку став Наумов: раніше працював у доньці Сбєрбанку Росії

Новим главою правління державного Ощадбанку став Сергій Наумов. Його кандидатуру остаточно затвердив Національний банк.

Про це повідомляє пресслужба НБУ. Зазначається, що з кандидатом провели співбесіду перед призначенням.

У червні 2020 року Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку. Він з вересня 2014 року обіймає посаду голови правління "Піреус Банку МКБ".

Голова правління державного банку призначається та звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору. Строк повноважень голови правління становить п’ять років. Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком.

Що відомо про Сергія Наумова

Наумов на початку кар'єри працював на Київському машинобудівельному заводі, а потім – тренером із карате, згодом – інспектором з режиму Бюро інформації та безпеки, маркетологом і фінансовим директором малого підприємства "Фірма "Восток-4".

Банківську кар'єру розпочав у Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) як спеціаліст відділу кредитних операцій комерційного управління.

З 2000 до 2006 обіймав різні посади у Райффайзенбанку Україна. З 2006 до 2008 був заступником голови правління Укрсиббанку, згодом став його головою правління.

У 2010-2012 був головою правління Правекс-банку. Після цього став головою правління дочірнього банку Сбєрбанку Росії, у 2013 був призначений заступником голови правління.

З 2014 року очолював правління Піреус Банку.

Наумов переміг у конкурсі у червні. Тоді заслуховували трьох кандидатів. За інформацією ЗМІ, перед голосуванням п'ять незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2019 року в НБУ поскаржилися на непрозору процедуру продовження контракту з головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним.

5 березня в Ощадбанку оголосили новий конкурс на посаду голови правління.