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"Ось це процвітання!" Крим побив новий антирекорд

1.3тЧитати матеріал російською

Окуповані Крим і Севастополь побили рекорди за кількістю закритих бізнесів.

Скоротилося число як компаній, так і частка індивідуальних підприємців, повідомляють "Примечания".

Зокрема, в 2013 році на півострові було зареєстровано 51 тис. підприємств та 129 тис. індивідуальних підприємців. Станом на березень 2019 року, ці цифри знизилися до 44 тис. компаній і 85,6 тис. ІП.

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Про складну ситуацію у бізнес-сфері свідчить і кількість зареєстрованих і ліквідованих підприємств – другі практично зрівнялися з першими.

"Ось це процвітання!" Крим побив новий антирекорд

"Примечания"

Одночасно з цим частка підприємницької діяльності почала знижуватися у структурі грошових доходів населення.

Зокрема, починаючи з 2014 року спостерігалося значне зростання цього показника аж до 2016 року – з 16 до 21, у 2017 році частка доходів від підприємницької діяльності знизилася до 14,1.

"Ось це процвітання!" Крим побив новий антирекорд

"Примечания"

Новий антирекорд окупованого Криму висміяли в мережі.

"Ух! От це інвестиції! Ось це процвітання!" – пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим.

"Ось це процвітання!" Крим побив новий антирекорд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінено, виходячи з фінансових можливостей, доцільності і необхідності на цьому етапі.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Военному полигону,предприниматели и туристы не нужны.....и это еще ничего не взрывалось...
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