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''Ось так пиляють гроші'': ватажка ''ДНР'' викрили в зухвалій злодійській схемі

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В окупованому Донецьку так звана "влада" придумала новий спосіб, як украсти гроші з бюджету "Донецької народної республіки".

Як повідомляє автор телеграм-каналу "КараулЪ", 31 березня в Донецьку на площу збираються погнати деяких бюджетників для участі в "одному тупому і дебільному заході".

"Знаєте, що планують? Нагородження Порошенка медаллю Іуди. Нагороджувати буде заслужений МММщік Муратов, друган Пушиліна (ватажок "ДНР" Денис Пушилін. - Ред.). Я про це раніше писав. Ось так пиляються гроші. Про те, що з приходом Пушиліна в "ДНР" почнуться всякі розпилювальні флешмоби, я писав із самого початку. Нижче скріншот моїх слів тому доказ. І тут не треба бути аналітиком. Достатньо просто тверезо подивитися", - йдеться в повідомленні.

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''Ось так пиляють гроші'': ватажка ''ДНР'' викрили в зухвалій злодійській схемі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованій території Донецької області назріла хлібна криза. Причиною цього стали дії ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і його поплічників.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
ДНР
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