"Ось і кінець казки": блогер висміяв наслідки "русского міра" в "ДНР"

В "ДНР" окупанти оголосили про чергове підвищення тарифів на послуги ЖКГ, що викликало хвилю насмішок у мережі.

На ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський у Twitter. Відзначається, що чергове підвищення відбудеться з 1 вересня.

"Ось і кінець казки про дешеві тарифи. Напевно, теж МВФ змушує підвищувати. ДОМАЙДАНИЛИСЬ! ДОНБАС, ПІДВОДЬСЯ!" – йдеться у повідомленні блогера.

Ось і кінець казки про дешеві тарифи. Напевно, теж МВФ змушує підвищувати.



ДОМАЙДАНІЛІСЬ! ДОНБАС ПІДВОДЬСЯ! pic.twitter.com/Xma3FNTLa1 - Денис Казанський (@den_kazansky) August 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" перейменували Жовтневу площу в окупованому Донецьку на честь ліквідованого ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

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