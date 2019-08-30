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"Ось і кінець казки": блогер висміяв наслідки "русского міра" в "ДНР"

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В "ДНР" окупанти оголосили про чергове підвищення тарифів на послуги ЖКГ, що викликало хвилю насмішок у мережі.

На ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський у Twitter. Відзначається, що чергове підвищення відбудеться з 1 вересня.

"Ось і кінець казки про дешеві тарифи. Напевно, теж МВФ змушує підвищувати. ДОМАЙДАНИЛИСЬ! ДОНБАС, ПІДВОДЬСЯ!" – йдеться у повідомленні блогера.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
ДНР тарифи
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Еще бы им продлили воспитание Путиным.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Вот так блоггер насмешил))
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Ахаха , на Украине взлетели цены на ЖКХ в 9-11 раз ! Газ для населения на 1100% с 2014го !!! Высмеял !!!! Укротупорезы
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