ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Організував віце-прем'єр: СБУ викрила масштабну корупційну схему

21.3тЧитати матеріал російською

У Вінницькій області чиновники комунальних підприємств привласнили гроші місцевих і державного бюджетів в особливо великих розмірах за механізмом, який організував один із віце-прем'єр-міністрів України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, яка й виявила злочинні дії.

Так, слідством встановлено, що чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони ж, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віце-прем'єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області.

Новини
СБУ затримала одіозного "борця з тендерами": у чому звинувачують

СБУ викрила корупційну схему

СБУ викрила корупційну схему

Була викрита також і схема розкрадань: зловмисники вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали і заробітної плати працівників, фіктивно оформлених на підприємствах.

Відзначається, що співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях комунальних підприємств і комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві.

"Правоохоронці виявили документацію і комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робочих, які нібито працювали на об'єктах реконструкції в Вінниці, використання техніки і працівників комунальних підприємств без укладання відповідних договорів", – ідеться в повідомленні.

При цьому прізвище віце-прем'єра, який організував злочин, названо не було. Однак, як пише "РБК-Україна", під опис підходить Володимир Кістіон, який із 2008-го по 2014 роки працював заступником міського голови Вінниці, до цього обіймав керівні посади в комунальних підприємств регіону, зокрема з 2001-го по 2008 рік очолював "Вінницяоблводоканал".

Володимир Кістіон

Володимир Кістіон

SKELET-info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (більше 436 млн гривень) кредитних коштів банку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
СБУ
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
3
Смішно
21
Цікаво
8
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Червоний Данило
Червоний Данило
расстрел как в китае!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
УРЯД гнойсмана КРАДЕ!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Dobrzhanskiy Vitaliy, не они первые и не они последние. Очередная свора на старте.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Закон Порядок
Закон Порядок
водчина свина.таки кабанчика загоняют..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel