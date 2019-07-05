Організував віце-прем'єр: СБУ викрила масштабну корупційну схему

У Вінницькій області чиновники комунальних підприємств привласнили гроші місцевих і державного бюджетів в особливо великих розмірах за механізмом, який організував один із віце-прем'єр-міністрів України.
Про це повідомляє прес-служба СБУ, яка й виявила злочинні дії.
Так, слідством встановлено, що чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони ж, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віце-прем'єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області.
СБУ викрила корупційну схему
Була викрита також і схема розкрадань: зловмисники вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали і заробітної плати працівників, фіктивно оформлених на підприємствах.
Відзначається, що співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях комунальних підприємств і комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві.
"Правоохоронці виявили документацію і комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робочих, які нібито працювали на об'єктах реконструкції в Вінниці, використання техніки і працівників комунальних підприємств без укладання відповідних договорів", – ідеться в повідомленні.
При цьому прізвище віце-прем'єра, який організував злочин, названо не було. Однак, як пише "РБК-Україна", під опис підходить Володимир Кістіон, який із 2008-го по 2014 роки працював заступником міського голови Вінниці, до цього обіймав керівні посади в комунальних підприємств регіону, зокрема з 2001-го по 2008 рік очолював "Вінницяоблводоканал".
Володимир Кістіон
SKELET-info
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