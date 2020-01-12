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12 січня • оновлено в 20:24
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Оренда квартири в Києві: українцям розповіли, як заощадити

1.3т
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Вартість оренди квартири в Києві стартує від 6 тис. грн на місяць без урахування оплати комуналки.

Як заощадити на оренді житла, розповів в ефірі ObozTV експерт з питань нерухомості Володимир Романов.

За словами Романова, в столиці за 6 тис. грн можна зняти хрущовку або гостинку на околиці – чисту, але в "радянському" стані.

"Там буде набір – пральна машина, холодильник, мікрохвильова піч, але не більше того. Буде радянський паркет, радянський диван – все радянське, як при подорожі в часі", – пояснив він.

Експерт порекомендував шукати квартири в будинках, які обладнані лічильниками тепла, світла і води, що дозволить значно економити на комунальних послугах.

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Романов пояснив, як добитися значного зниження ціни від власника житла: "Треба дати максимальний перший платіж – за 3-4 місяці, за півроку, але попросити знижку 15-20%. Сказати – я вам в доларах заплачу. Знижку можна отримати".

Як спосіб економії експерт з нерухомості також порадив спільно двома-трьома родинами знімати три-чотирикімнатну квартиру.

Оренда квартири в Києві: як заощадити

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з нерухомості Володимир Романов розповів, як при оренді житла не потрапити на гачок шахраїв.

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Теми
Оренда житла Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Володимир Романов
Місце
Україна Київ
Теги
нерухомість Ринок нерухомості квартира житло
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Илловайск Дебальцевский
Илловайск Дебальцевский
Гениальный совет эксперта: просите скидку... какой Обсос, такие и иксперды...
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