Оренда квартири в Києві: українцям розповіли, як заощадити

Вартість оренди квартири в Києві стартує від 6 тис. грн на місяць без урахування оплати комуналки.

Як заощадити на оренді житла, розповів в ефірі ObozTV експерт з питань нерухомості Володимир Романов.

За словами Романова, в столиці за 6 тис. грн можна зняти хрущовку або гостинку на околиці – чисту, але в "радянському" стані.

"Там буде набір – пральна машина, холодильник, мікрохвильова піч, але не більше того. Буде радянський паркет, радянський диван – все радянське, як при подорожі в часі", – пояснив він.

Експерт порекомендував шукати квартири в будинках, які обладнані лічильниками тепла, світла і води, що дозволить значно економити на комунальних послугах.

Романов пояснив, як добитися значного зниження ціни від власника житла: "Треба дати максимальний перший платіж – за 3-4 місяці, за півроку, але попросити знижку 15-20%. Сказати – я вам в доларах заплачу. Знижку можна отримати".

Як спосіб економії експерт з нерухомості також порадив спільно двома-трьома родинами знімати три-чотирикімнатну квартиру.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з нерухомості Володимир Романов розповів, як при оренді житла не потрапити на гачок шахраїв.

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