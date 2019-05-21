"Опудало!" Опубліковано розмови щодо справи квартир Нацгвардії

У справі про житло для Національної гвардії прокурори зачитали матеріали слідчих розшукових дій у суді проти Аліси Гринчук, яка провела професійну оцінку під час обміну квартир із центру Києва на околиці, що призвело до збитків на 81 млн гривень.

За даними слідства, Гринчук була поінформована про обшук НАБУ і САП заздалегідь. Про це свідчить її переписка з абонентом "А." на телефоні, вилученому під час обшуку, повідомляють "Наші гроші":

Гринчук: Еще этот обыск и все, я немного выдохну

А.: Давай, визуализируй, что все пройдет спокойно…

Гринчук: Вот удалили все в телефоне

А.: Кто?

Гринчук: Шефа люди. Вот, все убрали. До пятницы будет. И у меня тоже.

Прокурори навели також діалоги, які свідчать про зв’язки Гринчук в органах влади, що може говорити про можливості впливу на свідків та слідство.

"Меня знает весь Киев… Ну, как бы реально, в Киеве я такая, солидная. Меня знают все инстанции, начиная, ну как бы, Фонд госимущества, Держкомзем, "Укрбуд". Ну, "Укрбуд" – все руководство. Я работаю там с полицией. Ну, как бы, да, МРЕО, Департамент… Ну, как тебе сказать. Я ж работала в торгующей, исполнительной службе, банках", – говорила Гринчук в одній із зачитаних на судовому засіданні розмов.

Також був наведений діалог Гринчук із виконавчим директором "Укрбуд Девелопмент" Сергієм Якусевичем, який заявив, що готовий "вирішити" питання щодо перетину кордону:

Якусевич: Где самая основная проблема?

Гринчук: Граница.

Якусевич: Украинская или российская?

Гринчук: Украинская.

Якусевич: Решу. Какая служба – погранцы?

Гринчук: Да

Якусевич: Решу.

Фірма "Меркурій Партнерс", оформлена на батька Гринчук, також проходить у справі НАБУ про квартири Нацгвардії і фігурує в справі, яку розслідує СБУ.

Детективи і прокурори отримали переговори Гринчук, які свідчать про її наміри вплинути на слідчого:

Гринчук: Слушай, Андрей, можно я тебе сброшу номер телефона там какого-то следака по Ирпеню? У нас же Меркурий в Ирпене.

Андрій: А что это за предприятие такое? Это твое предприятие?

Гринчук: Какое? Меркурий?

Андрій: Да.

Гринчук: Ну, я ж там как бы неофициально. Ну да, мое.

Також Гринчук емоційно висловлювала погрози на адресу слідчого: "…чучело, сейчас как заедем, то он… Честное слово, я говорю: ну, ничего, жизнь их немножко направит, научит выходить, писать и оборачиваться".

І в продовження розмови додала: "Надо будет еще попозже тебе набрать… Скажешь, что подъедет человек от меня или еще что-то, пятое-десятое. Я сейчас подъеду туда, мы его как... ( нецензурна лайка)".

За даними слідства, Гринчук займалася організацією рецензії на оцінювальні звіти, підготовлені нею та її фірмою "Меркурій Партнерс" для обміну квартир Нацгвардії.

Аліса Гринчук у залі суду "Наші гроші"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро 14 травня прийшло з обшуками за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Національної гвардії України, а також низки приватних компаній.

Слідча дія проводилася під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

Також стало відомо, що детективи прийшли з обшуками до будівельної корпорації "Укрбуд Девелопмент" у справі про будівництво житла військовим.

Водночас у компанії "Укрбуд" спростували претензії правоохоронців на свою адресу. Зокрема, детективи вивчали рівноцінність обміну квартир, які були передані для потреб Національної гвардії України під час зведення будинків у Києві. Йдеться про житлові площі, передбачені у будинку на вулиці Коновальця, 34 (ЖК "Аристократ"), вулиці Бориспільській, 23 а, 25 а, 27 а (ЖК "Оберіг").

В "Укрбуді" наголосили, що обмін відбувався з ініціативи колишнього керівництва Національної гвардії, а його рівноцінність і відсутність порушень були підтверджені експертизою Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Пізніше детективи НАБУ за підозрою в заволодінні майном головного управління Нацгвардії на 81,6 млн гривень затримали колишнього командувача НГУ Юрія Аллерова. Також затриманий генеральний директор компанії-забудовника і оцінювач "Укрбуду".

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