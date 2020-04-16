Оптові ціни на маски обвалилися: стало відомо, коли подешевшають в аптеках

Медичні маски, які на самому початку епідемії короновірусу були дефіцитом в Україні, не тільки масово з'явилися на ринку, але ще і в найближчі дні істотно подешевшають.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у Facebook написав колишній депутат Київради Олексій Давиденко.

"У мене хороші новини. Маски валяться у ціні на опті, а це значить, що з різницею у пару днів буде обвал цін у роздробі й Інтернеті. Ринок наситився. Перша істерія пройшла", - написав він.

Спекулянтів пропонують покарати за завищені ціни на маски Ілюстрація

Давиденко уточнив, що через заборону експорту склади українських виробників ломляться, і вони змушені продавати їх практично за собівартістю. Оптова ціна знизилася з 13 до 9 грн за штуку.

"Кожен день надходять пропозиції від тих, хто масово робить одноразові маски без мембрани в Україні. У цих взагалі жо*а. По-перше, люди нарешті навчилися розрізняти, що захищає, а що ні. По-друге, їх роблять в рази більше, ніж їх хочуть купити. Ціна в опті сьогодні на українську маску з спанбонду без мембрани впала до 6 гривень. А ще тиждень тому за них просили по 13 грн", – розповів екс-депутат.

До того ж в країну активно завозять медичні маски з Китаю. Ще тиждень китайські маски з мембраною в опті коштували 16 грн за штуку, а сьогодні вже 12.

"Як і передбачалося, нам потрібен був цей місяць, щоб ринок наситився масками на будь-який смак і гаманець. І не потрібні ніякі державні заходи. Просто потрібно було вчасно не дати вивезти мільйони масок і респіраторів на експорт. І тих масок, що вивезли в лютому на експорт, нам би вистачило на цей місяць життя – без всякого дефіциту і особливого зростання цін", – написав Давиденко, підкресливши, що винні мають понести покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) порушило справу проти виробників, постачальників і аптечних мереж столиці і області через значне подорожчання медичних масок.

Тим часом, в Україні в зв'язку з карантином через коронавируса ввели заборону на перебування без масок у всіх громадських місцях. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.