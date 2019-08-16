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"Оптимізм серед інвесторів": економіка України зробила несподіваний стрибок

1.8т Читати матеріал російською

Українська економіка в другому кварталі 2019 року прискорила зростання до 4,6%.

Це сталося, незважаючи на торговельну напругу між США і Китаєм і уповільнення світової економіки, яке тисне на економічну ситуацію у Європі, повідомляє Bloomberg.

"Зростання валового внутрішнього продукту на 4,6% було несподівано швидким. Всесвітній банк попереджав, що без прискорення темпів зростання Україні знадобиться півстоліття, щоб наздогнати сусідню Польщу", – відзначається у повідомленні.

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Журналісти нагадують, що президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в наступні роки економіка України буде зростати на рівні 5-7%. За їх словами, озвучений план реформ вселяє оптимізм серед інвесторів.

"Перші сигнали обнадіюють", – заявив Віктор Шабо, інвестиційний директор компанії "Aberdeen Asset Management PLC" у Лондоні, який допомагає керувати борговими зобов'язаннями ринків, що розвиваються.

Водночас у JPMorgan Asset Management відзначають, що домогтися сталого прискорення зростання української економіки буде нелегко.

Українська економіка в другому кварталі 2019 року прискорила зростання до 4,6%

Українська економіка в другому кварталі 2019 року прискорила зростання до 4,6%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%.

У той же час міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році на рівні 3,4%.

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Місце
Україна
Теги
економіка Економіка України перезапуск економіки ВВП
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ми - красави!!!
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