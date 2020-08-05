Оплатити комуналку і отримати посилку можна буде в далеких селах: в Україні запустили нову послугу

В Україні запустили нову послугу для "Укрпошти". Віднині автомобілі пересувних відділень будуть доставляти пошту в найвіддаленіші куточки країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що такі пересувні пункти будуть доставляти людям навіть ліки та продукти харчування

"Зробити державні послуги ближчими до людей — наше завдання. Сьогодні презентували нові автомобілі пересувних відділень "Укрпошти". Вони доставлятимуть людям у віддалених населених пунктах пошту, ліки та продукти харчування. На місці можна буде сплатити комунальні послуги чи отримати замовлення з онлайн-магазинів", – написав глава уряду.

На сайті "Укрпошти" зазначено, що компанія буде доставляти ліки безкоштовно.

За інформацією Мінінфраструктури, "Укрпошта" запустить 500 пересувних відділень у Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях до кінця року

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, пересувні відділення дозволяють надавати доступні поштові послуги навіть у віддаленіших куточках України, де проживає близько 10 млн людей.

У пресслужбі зазначили, що пересувні відділення здійснюють доставку ліків, передплачених газет і журналів, товарів за каталогами, а також надають фінансові послуги: виплату пенсій, сплату комунальних послуг та поштові перекази.

Графік роботи пошти у кожному населеному пункті буде розраховуватись в залежності від чисельності та потреб населення. Так, у селах з населенням до 100 жителів авто заїжджатиме раз на тиждень, до 500 жителів – двічі на тиждень, до 1200 жителів – тричі, понад 1200 – 4-5 разів. У селах і селищах із більшим навантаженням працюватиме постійний листоноша навіть у дні, коли "Укрпошта" не приїжджатиме.

Зазначається, що пересувні відділення також обслуговуватимуть хутори, де налічується до кілька десятків жителів. Туди приїжджатиме авто з бригадою, яка складається з листоноші, водія-супроводжувача та начальника пересувного відділення.

У більших населених пунктах також працюватимуть точки присутності, а авто пересувного відділення зможе доставити товари, ліки та інше, відвідати тих, хто не має можливості дійти до пошти.

У пресслужбі зауважили, що повністю проєкт буде реалізований до кінця 2021 року. Планується, що до цього часу всією Україною курсуватимуть понад 1800 пересувних відділень, а листоноші матимуть смартфони чи планшети для автоматизації усіх процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" на час карантину ввела надбавку в розмірі 15% до зарплати для всіх співробітників відділень і кур'єрів, а ще почала безкоштовно розвозити їх на роботу.