''Оплата маленька'': в Україні почали бити на сполох через вибори президента

Під час другого туру виборів в Україні можуть відкритися не всі виборчі дільниці, оскільки катастрофічно бракує членів комісій. При цьому вони отримують не більше 300 грн за свою роботу.

Про це повідомляють користувачі Facebook. Мілана Кущенко зазначила, що на Березняках (Дарницький район Києва) у 214-му окрузі не вистачає членів комісій.

"Чим загрожує? Якщо не буде потрібної кількості, "дільниці" не відкриють. Сьогодні останній день подачі заяви. Для підтвердження інформації можете зателефонувати в сам округ 044 574-12-27. Адреса 214 округу: бульв. Праці, 1/1, м. Київ, 02094. Працюють до 19:00. При собі треба мати копію та оригінал паспорта + код. Скажу відразу оплата маленька, до 300 грн. Питання лише у бажанні провести чесні вибори", — написала киянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центральна виборча комісія звернулася до українців із закликом приєднатися до роботи дільничних виборчих комісій через недостатню кількість їхніх членів.

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