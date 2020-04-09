Оплата комуналки онлайн: українців попередили, чого варто остерігатися

Українцям слід дотримуватися правил "цифровий гігієни" при оплаті комунальних платежів онлайн, щоб не стати жертвою шахраїв.

Про це розповів генеральний директор сервісу онлайн-платежів і переказів Portmone.com Святослав Комаха, передає УНІАН.

"Є правила "цифровий гігієни". Перше, ви здійснюєте оплату на надійних і безпечних інтернет ресурсах. Це може бути сервіс універсальних платежів, на якому ви можете оплачувати карткою будь-якого українського банку, наприклад, як Portmone. Друге, сервіс повинен відповідати високим вимогам рівня безпеки. Ви повинні упевнитися, що це дійсно той сервіс. Він повинен мати юридичну особу, контакти працівників, керівника та інше", - сказав він.

За його словами, крім універсальних сервісів також можна оплачувати через сервіси банків і комунальних компаній, від яких приходять платіжки.

"Якщо у вас є картка, значить, у вас є банк, у якого є сервіси по оплаті. Ще один спосіб оплати - сайти комунальних підприємств, спеціалізовані для оплати тієї чи іншої послуги, вони в кожному регіоні свої: електроенергія, газ. У більшості випадків у них вже є оплата онлайн. Сайти комунальних підприємств можна знайти на платіжках", - пояснив експерт.

За його словами, одне з головних правил - ніколи і нікому не передати дані своєї картки або дані доступу в особистий кабінет користувача тієї чи іншої послуги.

"Якщо ви отримуєте запит на цю інформацію: у Вайбері, в пошті або телефоном - не давайте цих даних, тому що ні працівник сервісу, ні працівник комунальної компанії або банку не повинен питати ці дані. У них досить обмежений перелік питань, які дозволять ідентифікувати вас", - підкреслив Комаха.

Також він підкреслив, що спільно з Міністерством цифровий трансформації вдалося запустити курс "Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома" оскільки оплата комунальних платежів онлайн - це єдиний безпечний для здоров'я варіант під час карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'явився новий вид шахрайства, коли українцям масово відправляють повідомлення про нібито отримання допомоги від держави, при цьому намагаються дізнатися дані банківських карт.

В Україні також активізувалися шахраї, які пропонують українцям орендувати дешеві квартири, а після залишають без житла.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram