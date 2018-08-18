Весілля за одну гривню: адвокат викрила корупційні схеми

Згідно з українським законодавством за адміністративні послуги повинен стягуватися тільки відповідний адмінзбір. Однак багато комунальних підприємств, реєструючи шлюб, видаючи права, візи або паспорти, користуються діркою в законах для того, щоб заробити.

Деталями цієї схеми з ObozTV поділилася адвокат Тетяна Лежух-Вовк. За її словами, підприємства залишають адміністративний збір незмінним, але додатково встановлюють плату за супутні послуги.

"Таким чином замість 96 копійок - скільки там коштує реєстрація шлюбу - вартість послуги може доходити до 12 000 гривень", - пояснила адвокат.

Як приклад вона привела популярний сервіс "шлюб за добу", заявивши, що в регіонах його вартість може коливатися в районі 1500 гривень, в той час як в Києві максимальний пакет коштує 12 000 гривень.

Також Лежух-Вовк порадила українцям не користуватися послугами посередників в таких популярних на даний час питаннях, як видача української візи і міжнародних прав.

"Сам адміністративний збір за видачу прав становить 227 гривень, але посередники можуть просити суму від 100 до 300 доларів. Ця послуга вже знає випадки, коли людям надавалися підроблені права. Тому краще за цією послугою звертатися до сервісних центрів МВС і безпосередньо там це все отримувати", - заявила вона.

У будь-якому випадку, державні реєстраційні послуги регулюються законодавством про захист прав споживачів, вважає адвокат.

"Коли послуга надана протизаконно і людина бажає оскаржити її державного реєстратора, потрібно йти до комісії Мінюсту, яка розглядає відповідні скарги, або в суд. Коли надання послуги пов'язано з якимись негативними враженнями, коли людина залишилася незадоволеною, вона повинна йти і скаржитися до інспекції прав споживачів і вказувати, що саме, на її думку, зроблено неякісно і в чому полягає порушення закону", - резюмувала Лежух-Вовк.

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про те, як держава наживається на українцях за допомогою держпослуг.

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