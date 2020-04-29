Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) через заборону Державної авіаційної служби України скасувала рейс Київ – Лондон з українськими заробітчанами, який мав відбутися о 12:40 29 квітня.

Як пояснила авіакомпанія у пресрелізі в середу, рейс був організований, щоб доставити на роботу до Великобританії українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном.

"Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно потурбувався про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. В цих умовах українці можуть легально й офіційно бути працевлаштовані та перебувати на території Великобританії. Відповідно, ця категорія не є ризиковою для України. Такі громадяни не потребуватимуть евакуації найближчим часом і не будуть потенційними поширювачами на території України COVID-19", – зазначила МАУ.

Пресслужба МАУ

Компанія повідомила, що заборона від Державіаслужби була отримана за дві години до запланованого часу вильоту без зазначення підстав і посилань на нормативні документи. Водночас, як стверджують у МАУ, авіакомпанія подала всі необхідні документи для отримання дозволів вчасно і розраховувала на "передчасне або в розумні терміни отримання рішення".

Згідно з інформацією авіаперевізника, пасажири рейсу – жителі різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності регулярного наземного пасажирського сполучення – наразі перебувають у терміналі міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Ми, звичайно, чули вчорашню заяву глави МЗС України у ЗМІ про "нелогічніть" відправлення українських заробітчан за кордон в умовах пандемії, а також про те, що уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції... Але до ранку 29 квітня ніяких офіційних вказівок і документів з цього приводу до нас не надходило. Зараз авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу і надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися і забезпечити свої сім'ї засобами для існування", – сказала директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Уряд України планує створити в країні майже пів мільйона робочих місць. Причому зарплата варіюватиметься від 6 до 8 тисяч гривень.

У мережі розгнівалися, що українцям у розпал карантину дозволили вирушити на літаку на заробітки до Фінляндії.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що влада України не сприятиме організації чартерних рейсів до країн Європейського Союзу з українськими працівниками, хоча партнери і звертаються з такими проханнями.