Опитування Зеленського коштуватиме мільйони доларів: за чий рахунок проведуть

Ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування, яке планують провести в день виборів – 25 жовтня, може коштувати мільйони доларів.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив позафракційний нардеп Гео Лерос. За його словами, таке опитування мусить бути профінансоване з відкритих джерел, інакше це можна буде трактувати як корупцію.

"Подібна піар-кампанія Зеленського просто зобов'язана бути профінансована з відкритих джерел, а інакше це чиста корупція, що призводить до кримінальних наслідків для організатора, яким є президент. Повністю відсутня логіка в тому, що Зеленський особисто оплатить цей політичний захід, який може коштувати мільйони доларів. У цьому немає нічого благородного, це чистий піар "Слуги народу" за допомогою відвертого популізму і маніпуляції людськими емоціями для мобілізації електорату провладної партії. За фактом, Зеленський або візьме гроші в олігарха, якому віддячить привілейованим монопольним становищем, або з коштів, отриманих корупційним шляхом", – заявив він.

Варто зазначити, що всеукраїнське опитування – задоволення не дешеве. В Україні приблизно 30 тис. виборчих дільниць. Для кожної потрібні сотні анкет, щонайменше одна урна для відповідей і щонайменше одна людина, яка буде це опитування проводити. Ініціатива коштуватиме мільйони доларів.

Зокрема, в Офісі президента уже уточнили – бюджетних коштів на ідею не використають. Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, відповідаючи на питання про те, які гроші будуть витрачені, в ефірі одного з українських телеканалів заявив:

"Це буде не з держбюджету... Хто це буде фінансувати – ви далеко не всі способи перерахували. Я думаю, що всі ми будемо приємно здивовані, тому що і спосіб проведення, і спосіб фінансування будуть повністю відповідати закону".

Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура запевнив, що опитування проведуть за кошт "Зе-команди" і "небайдужих" громадян.

"Думаю, фінансувати опитування буде громадська організація, яка самостійно або у співпраці із соціологічними службами організовуватиме цей процес. На які гроші? Це будуть внески однозначно і від представників нашої команди, і від тих людей, які підтримують цю ініціативу. Проводити ж опитування, думаю, будуть волонтери", – пояснив він.

Стефанчук зі свого боку натякнув: не виключають, що президент Зеленський оплатить опитування зі своєї кишені.

Депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що гроші на опитування дадуть меценати і це будуть кошти "українського походження". Така заява частково підкріплює слова Лероса.

Як повідомляв OBOZREVATEL: