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17 грудня • оновлено в 21:58
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"Опір старих еліт": Зеленський відреагував на жорсткі сутички під Радою через ринок землі

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорсткі сутички під Верховною Радою через відкриття ринку землі.

На своїх сторінках у соціальних мережах, президент зазначив, що кожен має право на мирне зібрання та може висловлювати свою думку, проте повинен нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший.

"Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські.

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"Це не шлях цивілізованої країни. Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати один одного і, зрештою, жити разом. Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей. І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих "еліт". Це я вам гарантую", – додав президент.

Зеленський висловився про протести

Зеленський висловився про протести

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України.

  • На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та противники нового Трудового кодексу.

  • Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури і ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

  • А противники земельної реформи висунули уряду три ключових умови: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум із цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

  • В акціях взяли участь аграрії, представники профспілок, патріотичних політичних сил, волонтери, ветерани і пересічні громадяни.

  • Також під парламент вийшли противники критики законопроєкту №0931, який передбачає приведення до європейських стандартів законодавства у сфері протидії дискримінації.

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Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так и президент цивилизованной страны не должен нарушать законы так как это делает приЗЕдент. Тогда и народ ( а не биомасса и мразь, как говорит старое ЗЕмурло) , которому он "служит" не будет нарушать законы.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Будет новый майдан и старый президент! Зверинец порося, кролик и пастор вернутся! Мафия бессмертна!
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
В центре Киева опять идут массовые столкновения полиции с националистами и сотнями протестующих. Опять палатки, файера, перекрытия улиц и т.п. Вроде уже и москалей победили, и Ленина везде свалили, и улицы декоммунизировали, а всё равно что-то не так! Ну что за страна такая...
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