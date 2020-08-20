Опімах заявив про намір Держгеонадр долучитися до проекту кільцевої дороги навколо Києва

Державна служба геології та надр може долучитися до реалізації проекту нової кільцевої дороги навколо Києва і підготувати розташовані поруч ділянки корисних копалин, які використовуються в дорожньому будівництві.

Про це повідомив голова служби Роман Опімах в ефірі телеканалу "Україна24".

"Ви згадали проект Кільцевої дороги, нещодавно проект був представлений, коли ми отримаємо чіткі координати, де це буде, ми спробуємо підготувати ділянки, запропонувати їх ринку", - зазначив очільник служби.

Наразі Держгеонадра після консультацій з "Укравтодором" уже підготувала 79 ділянок корисних копалин, що можуть використовуватися в дорожньому будівництві і знаходяться поблизу основних поточних проектів "Укравтодору".

"Ми обрали 4-5 областей лівобережної України, де нам "Укравтодор" наголосив, що тут у нас особливо у нас є брак сировини, яку везуть з інших областей", - додав Опімах.

За його словами, це дозволить оптимізувати логістику доставки будівельних матеріалів в ході реалізації національного проекту ремонту і будівництва доріг.

Опімах наголосив, що підготовлені службою ділянки запропоновані всім учасникам ринку і кожен бажаючий може ініціювати проведення електронного аукціону з їх продажу.

Нагадаємо, раніше голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для "малого надрокористування", також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.

Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

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