Мобільні оператори продають банкам дані про українців: яку інформацію можуть дізнатися

В Україні мобільні оператори з високою ймовірністю можуть передбачати, чи поверне користувач кредит і ці дані вони продають банкам і мікрофінансовим організаціям.

До того ж оператори запевнили, що працюють із даними, дотримуючись законів "Про захист персональної інформації" та "Про інформацію". Про це повідомляє UBR.

"Ми пропонуємо банкам різні типи сервісів, які будуються на скорингових балах знеособлених даних. Мета цих сервісів – знизити ризики під час кредитування й ефективно боротися із шахрайством", – заявили в "Київстарі".

Банк отримує лише показники, що дозволяють вирішити конкретне завдання, наприклад, оцінити ризик неповернення кредиту.

Замовнику такого сервісу мобільний оператор надає число, що виражає ймовірність настання певної події – скоринговий бал. Або конкретний телеком-показник – наприклад, факт зміни SIM-карти.

"Ми активно застосовуємо аналітику Big Data як для внутрішніх потреб – з метою оптимізації мобільної мережі, для поліпшення клієнтського досвіду – так і в наданні послуг бізнес-клієнтам, співробітництва з державою і реалізації соціальних проєктів", – відзначили в lifecell.

Для влади оператор передавав дані в проєкти Smart City, "держава в смартфоні". Ці ж інструменти застосовуються в боротьбі з СOVID-19.

Раніше OBOZREVATEL пояснював, що таке мікрокредит та які умови його повернення.