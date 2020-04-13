Країни ОПЕК+ прагнуть скоротити видобуток нафти на 20, а не на 10 мільйонів барелів на добу.

Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп. Він уточнив, що, якщо це станеться, то після пандемії коронавірусу енергетична промисловість знову стане сильною.

"Кількість, яку ОПЕК+ прагне скоротити, – 20 млн барелів на добу, а не 10 млн. Якщо це станеться, і світ повернеться до звичайних справ після лиха з COVID-19, енергетична промисловість знову стане сильною, і це станеться швидше, ніж очікується", – зазначив глава держави.

Трамп також подякував усім, хто працював над цією угодою, особливо Саудівській Аравії та Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.