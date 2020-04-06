ОПЕК перенесла зустріч щодо перемир'я в нафтовій війні з Росією

Зустріч країн ОПЕК про можливе скорочення видобування нафти й припинення цінової війни між Саудівською Аравією та Росією перенесли з 6 квітня на 9 квітня 2020 року.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлене джерело, близьке до переговорів.

Як стверджує інформатор, запланована на понеділок зустріч ОПЕК+ перенесена на 9 квітня, "щоб дати більше часу й залучити всіх виробників, зокрема ОПЕК+ та інших". Він також зазначив, що Ер-Ріяд хоче уникнути повторення підсумків березневої зустрічі, на якій угода щодо нафти зірвалася через відмову Росії скоротити видобування.

Нафта

За словами співрозмовника, через це Саудівська Аравія відклала публікацію офіційних цін продажу сировини (OSP) на травень до 10 квітня, коли будуть відомі результати перемовин.

"Це безпрецедентний захід, до якого Aramco раніше не вдавалася. Травнева OSP залежатиме від того, як завершиться засідання ОПЕК+. Ми робимо все можливе, щоб зробити її (нараду) успішною", – сказало саудівське джерело.

Національна нафтова компанія Saudi Aramco переважно випускає свої OSP до 5-го числа кожного місяця, визначаючи тенденцію на іранські, кувейтські та іракські ціни й впливаючи на більш ніж 12 млн барелів нафти на день, які направляються в Азію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК+) зі скорочення видобування нафти втратила чинність 1 квітня.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що консультацій глав Росії та Саудівської Аравії з питання цін на нафту найближчим часом не планується. За його словами, зараз немає й мови про нову угоду замість ОПЕК+ для стабілізації на ринку нафти.

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