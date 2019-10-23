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23 жовтня • оновлено в 10:16
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ОПЕК накрутив світові ціни на нафту: що відбувається на ринку

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Ціни на нафту еталонних марок у середу, 23 жовтня, зрослі в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 59,43 доларів за барель, що на 0,8% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати продажів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив на 1,2% – до 54,08 доларів за барель.

Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

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Також ціна російської нафти Urals збільшилася на 1,1% до 54,06 доларів за барель.

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Вартість сировини обвалюється на повідомленнях, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники можуть зменшити видобуток, передає "Інтерфакс".

Зокрема, вони можуть розглянути можливість більш глибокого скорочення на засіданні в грудні у зв'язку зі побоюваннями, які зростають, щодо ослаблення попиту у 2020 році.

За словами джерел, Саудівська Аравія хоче домогтися більш чіткого виконання членами ОПЕК зобов'язань щодо кількісних обмежень видобутку в рамках чинної угоди.

ОПЕК накрутив світові ціни на нафту

ОПЕК накрутив світові ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Обвал цін на сировину останніми місяцями досяг 10%.

  • Падіння вартості нафти було викликано загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

  • Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Brent WTI
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