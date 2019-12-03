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3 грудня • оновлено в 14:26
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У світі різко підскочили ціни на нафту: у чому причина

2.1т
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Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 3 грудня, зросли в ході азійських торгів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 61,08 долара за барель, що на 1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,8% – до 56,17 долара за барель.

Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

Новини
Нафта впаде до $10: у Росії забили на сполох через майбутній крах економіки

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,3% до 56,41 долара за барель.

Ціна нафти Urals впала

Ціна нафти Urals впала

Maanimo

Вартість сировини підскочила на сигналах про те, що країни ОПЕК можуть домовитися про зниження видобутку, передає "Інтерфакс".

Зокрема про це вже повідомив Ірак, хоча раніше представники країн, що беруть участь в угоді, сигналізували про небажання йти на такий крок.

При цьому видобуток нафти в країнах ОПЕК у листопаді знизився на 110 тис. барелів на добу.

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 3 грудня, зросли в ході азійських торгів

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 3 грудня, зросли в ході азійських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
"Колы свитови цины на нафту впадуть и крайина-агхрэсор розвалыться, то уси украйинци почнуть жыты с гхиднистю!"-А.Парубий.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухие, а что там с фьючерсами сала?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Xозяин Xoxлов, Тебе сало не положено. Только пися. Саси
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