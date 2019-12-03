У світі різко підскочили ціни на нафту: у чому причина

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 3 грудня, зросли в ході азійських торгів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 61,08 долара за барель, що на 1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,8% – до 56,17 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,3% до 56,41 долара за барель.

Ціна нафти Urals впала Maanimo

Вартість сировини підскочила на сигналах про те, що країни ОПЕК можуть домовитися про зниження видобутку, передає "Інтерфакс".

Зокрема про це вже повідомив Ірак, хоча раніше представники країн, що беруть участь в угоді, сигналізували про небажання йти на такий крок.

При цьому видобуток нафти в країнах ОПЕК у листопаді знизився на 110 тис. барелів на добу.

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 3 грудня, зросли в ході азійських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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