Опалювальний сезон в Україні розпочнеться через декілька днів, – Шмигаль

В Україні до початку опалювального сезону 2020-2021 залишились лічені дні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду в п'ятницю, 9 жовтня. За його словами, країна повністю готова до цього.

"Лишились буквально лічені дні. Накопичені запаси вугілля та газу в достатніх обсягах. Запаси вугілля – 2,9 млн тон, що вдвічі більше, ніж минулого року. Запаси газу – 27,7 млрд кубів, що теж рекордний рівень за останні роки", – пояснив глава Уряду.

Він зазначив, що готовність будинків та котелень до запуску опалення вже понад 95%.

"Українці отримають тепло у свої домівки вчасно. Відповідальність за зрив понесуть місцеві адміністрації, уряд буде стежити за процесом. У цьому році проблем з опалювальним сезоном не буде", – заключив Шмигаль.

Зокрема, уряд ухвалив рішення, яким дозволить людям у негазифікованих будинках не переплачувати за спожиту енергію.

"Сьогоднішнім рішенням уряд доручив Держенергонагляду забезпечити видачу актів щодо підтвердження факту відсутності газифікації багатоквартирних будинків та відсутності в зазначених будинках системи централізованого теплопостачання. Ця постанова дасть змогу людям, у яких не підведений газ або відсутня система централізованого опалення, не переплачувати в цьому опалювальному сезоні за спожиту енергію", – прояснив прем'єр.

Раніше OBOZREVATEL писав, за якої умови в Україні почнеться опалювальний сезон.

Нагадаємо, що в Україні у новому опалювальному сезоні змінилися правила надання субсидій. Головне нововведення – одержувачам допомоги доведеться оплачувати комунальні послуги у розмірі 20% доходів сім'ї, а не 15%, як було раніше.