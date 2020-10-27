Опалювальний сезон в Україні: де ще не дали тепло

В Україні станом на 26 жовтня до опалення підключено понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

Однак на півдні країни, зокрема, у Херсоні та Миколаєві опалювальний період ще не розпочинався. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

В Одесі та Запоріжжі підключено тільки 5-10% будівель.

"Щодо технічної готовності, то за інформацією з регіонів, житловий фонд та комунальні підприємства теплопостачання на 100% готові до осінньо-зимового періоду", – повідомила заступник міністра Наталія Хоцянівська.

Станом на 26 жовтня з 81 637 житлових будинків, підключені до тепла 37 220 будинків (45,6%), а з 31 521 об’єктів соціальної сфери опалюється 17 907 закладів (56,8%).

З них – 8619 дитсадки (66,6%), 7459 школи (47,7%) та 1829 заклади охорони здоров’я (62,2%).

На 100% підключено житловий фонд у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Рівненській, Чернігівській та Житомирській областях цей показник на рівні 97-99,9%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці зможуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і після початку опалювального сезону. Подати заяву на отримання виплат можна до 15 грудня.