Опалювальний сезон під загрозою зриву: "Нафтогаз" виступив із заявою

"Нафтогаз" повідомив, що старт опалювального сезону в 24 населених пунктах України під загрозою зриву через критичні борги виробників тепла.

"Підприємства ТКЕ у 24 населених пунктах досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів. Про це свідчать оперативні дані НАК про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків", – повідомила пресслужба національної акціонерної компанії.

Боржниками залишаються у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

"Нафтогаз" закликав засновників відповідних підприємств теплокомуненерго, серед яких більшість – місцеві органи самоврядування, вирішити проблему та захисти мешканців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 26 жовтня до опалення під'єднано понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

Однак на півдні країни, зокрема, у Херсоні та Миколаєві опалювальний період ще не розпочинався.