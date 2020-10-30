Опалювальний сезон під загрозою зриву: "Нафтогаз" виступив із заявою

Роман Груша Економіка 12:24, 30.10.2020 Оновлено: 13:06, 30.10.2020

"Нафтогаз" повідомив, що старт опалювального сезону в 24 населених пунктах України під загрозою зриву через критичні борги виробників тепла.

"Підприємства ТКЕ у 24 населених пунктах досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів. Про це свідчать оперативні дані НАК про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків", – повідомила пресслужба національної акціонерної компанії.

Боржниками залишаються у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

"Нафтогаз" закликав засновників відповідних підприємств теплокомуненерго, серед яких більшість – місцеві органи самоврядування, вирішити проблему та захисти мешканців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 26 жовтня до опалення під'єднано понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

Однак на півдні країни, зокрема, у Херсоні та Миколаєві опалювальний період ще не розпочинався.

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