Опалення круглий рік і перевірки: як життя українців зміниться після МВФ

В Україні вже незабаром може запрацювати нова система перевірки отримувачів соціальної допомоги, в тому числі субсидій. Крім того, чиновники повинні "розбити" тарифи на блакитне паливо і опалення, підвищити тариф на газ, поступово пом'якшити регулювання валютного ринку. Про це йдеться в підписаному ще в минулому році меморандумі про співпрацю з МВФ.

В кінці минулого тижня Верховна Рада виконала одне з ключових зобов'язань - прийняла законопроект про створення Антикорупційного суду. Паралельно з цим українська влада поступово виконує і інші рекомендації Фонду: впроваджує єдиний кредитний реєстр НБУ, переглядає нормативи споживання комунальних послуг.

OBOZREVATEL розібрався, як життя українців може змінитися після виконання меморандуму з МВФ.

Абонплата, газ і субсидії

Тарифи на опалення і газ повинні розділити, а українцям доведеться цілий рік платити за "розподіл" енергоресурсів на основі потужності. За розподіл споживачі платять і зараз, але розмір цієї плати прив'язаний до обсягів. Якщо не користуватися газом і теплом, то і за розподіл платити не потрібно. А чим більший об'єм споживання, тим вища плата за розподіл.

У МВФ з такою методикою не згодні. Більш того, в уже прийнятих законах "Про ринок газу", "Про житлово-комунальні послуги", методиці НКРЕКП визначені нові підходи. Абонентську плату потрібно вносити цілий рік, а її розмір повинен бути фіксованим. Тобто за газ доведеться платити, навіть якщо їм не користуєтеся, а частина від чинного тарифу на опалення доведеться платити цілий рік. Зазначені рекомендації не входять в список термінових, однак українській владі рано чи пізно доведеться їх виконати.

Вартість блакитного палива вирівняють згідно з імпортним паритетом. "Ввести тимчасовий механізм автоматичного коректування роздрібних тарифів на газ і опалення на шестимісячній основі в разі, якщо тарифи відрізняються на 10% або більше від рівня повного покриття собівартості (на основі імпортних цін ...)", - йдеться в підписаному меморандумі. Як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, якщо тариф на газ в Україні збільшити до рівня імпортного паритету, то кубометр подорожчає з 6,9 до 11,43 грн.

Остаточне рішення про те, як переглянути вартість блакитного палива для українців, Кабінет міністрів повинен прийняти вже через кілька місяців. Повноцінно нові тарифи можуть заробити з жовтня 2018 року.

Верховна Рада повинна прийняти закон про перевірку одержувачів соціальної допомоги. Відповідні законопроекти вже розроблені. Так, Міністерство фінансів презентувало проект закону "Про верифікацію" з триетапною перевіркою, а Міністерство соціальної політики запропонувало в законі прописати візити "ревізорів" в будинку пільговиків.

Однак, не один із зазначених документів до сих пір не прийнятий. На даний момент посилили перевірку тих, хто за нормами не може отримувати субсидії, але претендує на них. Крім того, в автоматичному режимі проводять перевірку зазначених у декларації доходів.

Кредитні реєстр, земельна реформа і монетарна політика

Уже в наступному місяці інформація про всіх великих кредитних боржників буде збиратися в Національному банку. І перш ніж дати кредит, банки зобов'язані перевірити, чи немає їх потенційного клієнта в базі боржників. Таке нововведення нібито дозволить скоротити число "поганих кредитів" і неповернень. Крім того, реєстр зобов'язує збирати інформацію про пов'язаних кредитах, участі в компаніях і т.д. В результаті підприємець, який брав борг на контору, що заченилась, більше не зможе кредитуватися.

Також в меморандумі прописано поетапне пом'якшення валютного регулювання. Як уже писав OBOZREVATEL , таке нововведення прописано в проекті закону "Про валюту". Так, за діючими правилами для валютних операцій і банку, і простому українцеві доводиться отримувати спеціальний дозвіл від НБУ. Для ліцензії потрібно зібрати документи, дочекатися рішення регулятора. Нові правила, які прописані в законопроекті "Про валюту", таке обмеження знімають. Замість цього потрібно всього лише повідомляти про такі операції для статистики. Фактично, нововведення дозволить відкрити валютний рахунок в будь-якому банку.

Крім того, правила змінюють і для експортерів. Зараз у них є 180 днів з моменту митного оформлення, щоб покласти валюту на рахунок в дозволеному банку. А якщо новий закон приймуть, це норму скасують.

У меморандумі також згадали і розробку законопроекту "Про ринок землі". Про те, що в Україні необхідно дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення, також говорять і у Світовому банку. На даний момент думка експертів розходиться: одні кажуть, що ринок повинні відкрити відразу, інші ж вважають, що в поточних умовах потрібно, наприклад, заборонити продаж землі іноземцям. До слова, кілька тижнів тому Європейський суд з прав людини прийняв рішення про те, що мораторій на продаж землі в Україні порушує майнові права громадян.

Згідно з оцінками НБУ, новий кредитний транш від МВФ може прийти вже восени. Продовження співпраці з Фондом відкриває для країни доступ до $ 4 млрд. І це не тільки кредит МВФ, але і макрофінансова допомога ЄС, частина програм ЄБРР. Також від співпраці з головним кредитором залежить і стан країни на зовнішніх ринках кредитування.