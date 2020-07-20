"Онур" Новака: як міжнародна компанія могла сплести корупційний спрут із поляком в Україні

У Польщі в офісах, пов'язаних із компанією "Онур" і ексглавою "Укравтодору" Славоміром Новаком, проводять обшуки.

Водночас сама наявність таких офісів може свідчити про те, що відбулася корупційна схема. Бо, як заявив в.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук на своєму брифінгу, Новак пропонував "одному з міжнародних підприємств", що займаються будівництвом доріг, створити спільну компанію в Польщі.

"Він пропонував свої послуги з надання допомоги, і пропонував, щоб 50% статутного капіталу було надано його людьми. Після своєї каденції в "Укравтодорі" він планував увійти до наглядової ради цього підприємства. Це вершина айсберга. Ще проводяться слідчі дії", – заявив Грищук.

Імовірно, компанії "Онур" та Новаку в результаті вдалося спільно створити підприємство в Польщі і продовжити корупційну діяльність. "Онур" потрапила в найбільший корупційний скандал, який може поставити під сумніви результати всіх тендерів, в яких брала участь фірма.

Варто наголосити, зазначеному підприємству належить у складі групи ТОВ "Онур Констракшен Інтернешнл" і українське представництво "Онур Таахут Ташимаджалик Ігаат Тіджарет Ве Сана Анонім Шіркареті". За три роки з 2017-го вони отримали в Україні, відповідно до системи Prozzoro, тендерів на загальну суму близько 37 млрд грн.

Найближчим часом OBOZREVATEL опублікує детальну інформацію про компанію, яка платила хабарі за тендери колишньому главі "Укравтодору". Також ми звертаємося до всіх учасників ринку, які мають інформацію про роботу групи компаній або стали жертвою нечесної конкуренції. Пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.

"Онур" – турецька компанія, яка працює в Тунісі, Молдові, Україні та ще в цілій низці країн. Вони пишаються найбільшими підрядами на дорожнє будівництво, проте регулярно потрапляють у скандали.

Відзначимо, Славомір Новак, як заявляє журналіст Юрій Бутусов, використовував підлеглих йому посадових осіб "Укравтодору" і держпідприємства "Укрдорінвест", а також групу знайомих – громадян України та Польщі, для отримання і легалізації хабарів. Злочинна діяльність здійснювалася Новаком відразу після призначення в жовтні 2016-го року і до 30 вересня 2019-го.

Як наголошується в повідомленні на сайті Центрального антикорупційного бюро Польщі, затриманих доставлять у прокуратуру, де їм будуть пред'явлені звинувачення. "Розслідування проводиться одночасно Центральним антикорупційним бюро і районною прокуратурою у Варшаві, а також Спеціальною антикорупційною прокуратурою в Києві та Національним антикорупційним бюро України", – зазначає ЦБА Польщі.

Іще зовсім недавно в Польщі Новак був радником кандидата в президенти від ГП Рафала Тшасковського. У разі перемоги польські ЗМІ пророкували Новаку високу посаду, однак Тшасковській у другому турі програв нинішньому главі держави Анджею Дуді.

Причому Новак не просто давав поради, але і міг фінансувати кандидата в президенти. Тепер же розплачується за те, що витратив, зокрема, корупційні кошти, на переможеного кандидата.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL:

Як повідомили Onet у прокуратурі, арешт Новака є результатом міжнародного розслідування, проведеного спільною групою прокурорів із Польщі та України, а також співробітниками Центрального антикорупційного бюро і НАБУ.

Крім Новака, були заарештовані ще двоє людей. За даними ЦБА, затриманими є Даріуш З., колишній командир військової частини "ГРОМ", і Гданський бізнесмен Яцек П.

"Усі докази пов'язані з виконанням публічної функції в Україні Славоміром Н. Справа мала бути врегульована на міжнародному рівні як польським ЦБА, так і українським НАБУ", – заявив Станіслав Зарін.