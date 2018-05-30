Оновлення НКРЕКУ: Порошенко розповів про прийдешні зміни

Президент Петро Порошенко призначив нових членів Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Представляючи нових членів НКРЕКУ, президент заявив про закінчення процесу формування нового незалежного регуляторного органу, повідомляє прес-служба глави держави.

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"Я впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов’язків", - підкреслив Порошенко.

За його словами, такі зміни повинні відчути українці, так як орган буде піклуватися про прозоре формування тарифів.

Порошенко висловив подяку міжнародним партнерам, які разом з ним, парламентом і урядом, розробили закон, який відповідає українським реаліям та міжнародним зобов'язанням по Третьому енергопакету. Він особливо відзначив роль Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, партнерів з США.

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Президент також заявив, що НКРЕКУ повністю готова до великої приватизації.

Керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж зі свого боку зазначив, що довіра дуже важлива для інвесторів: "Сьогодні ми переконались, що довіра існує. Ми дуже раді бачити, що комісія вже може працювати".

Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен також привітала всіх нових членів НКРЕКУ, зазначивши, що призначення відбулося вчасне, оскільки команда СБ прибула в Україну для інспекції сектора електроенергії.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман додав, що для програми підтримки МВФ розвиток енергетичного сектора дуже важливий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 30 травня було названо п'ять нових членів НКРЕКУ.