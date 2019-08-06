Україна віддасть пріоритет українським вантажам по залізниці – Омелян

Міністерство інфраструктури може обмежити транзитні вантажоперевезення у серпні-вересні у тому випадку, якщо це створить значні складнощі для українських перевізників.

Про це, відповідаючи на запитання журналіста OBOZREVATEL у ході спільного брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Сьогодні ми чітко зазначили, що наша позиція є послідовною. Пріоритет надається на постачання нафти та нафтопродуктів, вугілля та зернового експорту, і вже потім питання транзиту. Це не означає будь-яких обмежень, якщо є нормальні, планові перевезення. Якщо ми будемо бачити будь-які загрози для перших цих груп товарів, то безумовно ми змушені будемо оголошувати конвенції", – повідомив міністр.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, неефективна робота "Укрзалізниці" знижує рентабельність виробництва зернових в Україні. Необхідність шукати інші способи логістики дорого коштує для аграріїв.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!